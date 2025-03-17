咖啡豆價格創新高 印尼業者喊漲、農民盼從中獲利

作為全球第4大咖啡豆生產國，印尼人愛喝咖啡，從即溶至精品咖啡各有擁護者。最近全球咖啡豆價格創新高，有業者透露將調漲價格，咖啡出口商協會則表示，若缺乏透明的交易系統，咖啡農民難以從中獲利。

紐約時報（New York Times）2月底報導，咖啡豆價格創下半世紀來新高，並指出由於氣候變遷，全球咖啡產地出現不規則降雨與乾旱，疫情後運費大幅提高，肥料價格與勞工工資上升，以及關稅戰等因素，阿拉比卡（Arabica）咖啡豆期貨價格衝上新高。

印尼咖啡出口協會（AEKI）表示，咖啡價格上漲無疑對咖啡出口業產生重大影響，對出口商而言，能趁機獲得利益，但對印尼咖啡農民而言，影響則依情況而有所不同。

印尼咖啡出口協會透過書面向中央社解釋，若透過公平貿易進行交易，農民將可獲得更高的收入，但缺乏透明的交易系統，實際利潤將被下游業者拿走，農民難以從中獲利，「因此協會正與各方合作，確保全球咖啡豆價格上漲同時，也能提高農民福利」。

印尼咖啡農大部分是小農或家庭式農戶，種植咖啡豆數十年的農民伊丁（Babe Idin）說，很多印尼咖啡農未因咖啡豆上漲受惠，主因是咖啡豆的銷售過程對農民不公平，大多時候中盤商才是主要的獲利者，而非農民。

他告訴中央社，「大多數的咖啡農都被貿易商玩弄於股掌間，因此必須從銀行至下上游一起合作」。

為此，伊丁成立農民團體，並一同建立公平貿易制度，他說：「透過外國企業，與農民和本地銀行合作，形成一個銷售管道，使農民提高經濟收入，不陷入貧窮。」

印尼咖啡農正積極透過合作，希望以從持續上漲的咖啡豆中獲利，與此同時，雅加達的咖啡廳最近則明顯感受到咖啡價格上漲所造成的壓力，業者透露，下個季度將可能調漲咖啡品項價格。

深受印尼年輕人喜愛的知名連鎖咖啡廳「聚點」（Titik Temu）是其中之一。負責人劉清（AngelineLauwrence）告訴中央社，他們的咖啡豆約4成仰賴進口，6成是印尼本土咖啡豆，「過去2年，阿拉比卡咖啡豆持續上漲」。

劉清透露，雅加達許多咖啡廳業者對咖啡豆持續上漲感到憂慮，彼此常討論因應方案，並坦承，若撐不下去就得調漲價格。

她解釋，「聚點」除了購買咖啡豆供自家咖啡廳使用，也有提供其他咖啡廳原豆，目前雖仍有利潤，但若咖啡豆持續上漲，不排除下個季度或明年調漲咖啡品項的價格。