Forever 21 二度聲請破產 曾是小資女最愛平價快時尚

快時尚服飾品牌Forever 21部分零售店的經營業者已聲請破產，這是該品牌第二度聲請破產。Forever 21 曾經吸引年輕女性和少女採購便宜的流行服飾，但近幾年來表現不佳。

法院文件顯示，經營部分Forever 21零售門市的業者已在美國德拉瓦州聲請第11章破產保護。文件列出的資產介於1億至5億美元，而負債額則介於10億至100億美元。

彭博資訊在2月報導，Forever 21為了重振業務，曾考慮多種選項，其中可能包括二度聲請破產。該品牌在2019年首次破產時，因內部鬥爭不斷，最終讓債權人鮮有回收資金，並導致原先在全盛時期開張的數百家門市關閉。根據官網，目前Forever 21在全球擁有超過540家門市。

在Forever 21前一次破產時，一個由地產集團Simon Property Group、投資公司Brookfield Corp和品牌管理公司Authentic Brands組成的買方組織，透過名為Sparc Group的企業聯盟合力收購Forever 21並脫離破產。今年，Sparc宣布與連鎖百貨業者JCPenney合併，成立Catalyst Brands。在合併時，Catalyst表示正在研議 Forever 21營運的策略選項。

該公司成為最新一家因高通膨而陷入困境的零售業者，此時消費者縮減服飾預算。此外，愈來愈多消費者選擇網購、不再前往購物中心，也衝擊到Forever 21的營運。