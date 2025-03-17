輝達GTC大會今登場 投資人不敢太樂觀

輝達（NVIDIA）最新人工智慧（AI）晶片才剛開始大規模出貨，市場卻已將目光轉向下一代產品。對這家全球市值最高的半導體公司來說，無疑是成功帶來的煩惱。

輝達一年一度的 GTC 開發者大會17日於加州聖荷西登場，過去這場活動規模相對低調，疫情前最後一屆僅吸引約 9,000 人參與。然而，如今這場被外界稱為 「AI 界的伍茲塔克」（AI Woodstock） 的盛會，預計將迎來超過 25,000 名與會者，大家都在期待這家 AI 推手接下來的布局。

去年的 GTC 大會上，Blackwell AI 晶片是主角，但由於複雜的設計導致量產延誤，這款晶片直到近期才開始大規模出貨。Blackwell 預計將是輝達 AI 事業的核心產品，至少持續到明年。市場預測，輝達執行長黃仁勳將在周二的主題演講中，推出同系列的升級版 「Blackwell Ultra」。

不過，投資人和業界真正關注的，還是下一代 AI 晶片 「Rubin」，此系列曾在過去場合預告過，但細節仍未公開。德銀分析師Ross Seymore 預期，Rubin 在效能上比起 Blackwell 有更令人驚豔的提升。花旗分析師Atif Malik 指出，Blackwell 在 AI 推理運算（inferencing）上的效能已較前代產品提升 30 倍，並認為 Rubin 可能會有同樣的長進。

Rubin 系列產品預計要到明年才會開始出貨，但市場對這款晶片的期待已經很高。分析師預測，輝達資料中心事業在 2027 年 1 月止的會計年度內，營收將達 2,370 億美元，規模較目前成長超過一倍。根據 Visible Alpha 預測，這事業兩年後營收可望突破 3,000 億美元，這表示未來四年年均成長率將達 30%，而過去兩年間，這方面業績已暴增超過七倍。

這確實是驚人的成長目標，如果全球科技巨人持續重金投入 AI 基礎建設，這個目標仍有可能實現。不過，這類支出是否合理，仍取決於市場對生成式 AI 服務的實際需求，以及企業和消費者是否願意接受較高的價格。

這一切仍有變數，尤其在全球經濟可能因關稅、地緣政治動盪和通膨而陷入衰退的背景下。輝達近來也受自家開發晶片競爭的陰影所籠罩，最大客戶如亞馬遜（Amazon）和 Google 開發自家 AI 晶片，對輝達的市場主導地位構成挑戰。此外，中國大陸 AI 新創 DeepSeek 宣稱運算效率的突破亦引發關注，若其技術成熟，可能降低市場對輝達高價 AI 叢集伺服器的需求。

經歷近來市場震盪後，輝達股價仍小幅回升，但今年來累計跌幅超過 9%，是標普 500 指數跌幅的兩倍以上。如此股價表現，至少讓今年的 GTC 開發者大會顯得更為理性。輝達目前按今年預測盈餘本益比大約 27 倍，較去年 GTC 期間的價位折價 23%，也低於多數成長速度遠不及輝達的超大型科技股。

科技界對輝達及其最新 AI 晶片仍寄予厚望，但市場至少不再預設的每款新品都必然是爆款。