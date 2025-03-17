大型科技股跌至數月來最便宜 專家說還不是底部

最近的拋售，使得大型科技股的估值從高點回落。許多交易員認為這還不是底，跌勢可能繼續。

「科技七雄」（果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms 和特斯拉）的預估本益比跌至9月以來最低。追蹤這七支股票的彭博指數顯示預估本益比已降至26，考慮到2018和2022年低點約在19，還有很大空間可能下跌，而眼前陰雲密布。

Leverage Shares資深研究分析師Violeta Todorova認為現在還不是底部。她說：「我很想趁低買入，不過目前仍存在太多不確定性，情況好轉之前可能再惡化。」

上周五科技股上漲，但那斯達克100指數周線仍下跌2.5%，較2月歷史高點下跌11%。該指數最大成分股蘋果寫下兩年多來最大單周跌幅。

川普和其他官員已表明，為徹底整頓美國經濟，可以忍受股市下跌和短期的經濟痛苦。許多投資的反應是撤離風險資產，將科技巨擘的持股獲利了結。

投資人在過去10年間學到，在大型科技股下跌時買入將獲得豐厚回報。即使是像2022年那斯達克100指數全年大跌33%，也證明是買入良機，受挫的股票，像是Meta Platforms在接下來的兩年裡飆上新高。

自17個交易日前收盤創新高以來，那斯達克100指數有六天出現反彈，但目前為止都未能持續很久。

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan說，「沒人願意此時站出來接落下的刀」。不確定性太多是反彈不持久的原因。

華爾街分析師最近下調對科技七雄的2025年業績的預期。這幾家公司的利潤估計會成長22%，低於1月中旬預期的24%，更遜於去年獲利大增34%。相較下，標普500指數成分股公司今年整體獲利預計能成長12%，高於去年的10%。

多頭提出有利論點說，彭博科技七雄指數的14天相對強弱指數（衡量動能而非估值的指標）最近跌破24，為2019年來最低，這通常表明存在超賣。儘管後來反彈至36，但遠遠不到超買水準是70。

Leverage Shares的Todorova認為，大型科技股的基本面完好，投資人重返只是時間問題。

她說，走跌「原因更多是來自總經和地緣政治形勢。未來幾個月，我們將更清楚聯準會計畫、經濟成長前景，如果市場開始復甦，我認為大型科技公司將再次表現出色。」