快訊

LINE出包快更新！「自動備份頻率」異常 聊天記錄恐全消

雲云科技殺人董座曾志新今出院 中午到分局警詢釐清行凶動機

擅自為台積電加碼？ 川普稱台積電擬投資美國2千億美元

丹麥退休基金清倉Tesla點出3大因素：Elon Musk正摧毀品牌與價值

香港01／ 撰文：洪怡霖
丹麥退休基金認為，馬斯克（Elon Musk）正摧毀特斯拉的品牌和價值。（路透）
丹麥退休基金認為，馬斯克（Elon Musk）正摧毀特斯拉的品牌和價值。（路透）

丹麥退休基金AkademikerPension周五（14日）透過美媒表示，他們要將美國電動車生產商特斯拉（Tesla）列入黑名單。

AkademikerPension行政總裁Jens Munch Holst周五稱：「耐心總是會在某個時候耗盡，對於特斯拉來說，我們現在已到達那個點。」

Jens Munch Holst指出基金決定清倉Tesla的三個因素，包括Tesla多年來抵制勞工權利的努力、公司治理問題，以及馬斯克「介入美國和歐洲政治」和「傳播錯誤資訊」，最後一項因素對回報的巨大風險，「簡而言之，我們認為馬斯克（Elon Musk）正摧毀Tesla的品牌和價值」。

彭博社引述電子郵件聲明指，AkademikerPension管理超過200億美元的資產，正出售其仍持有的剩餘200股特斯拉股票，並將該公司列入排除名單，這意味着AkademikerPension及其外部經理都無法購買特斯拉股票。

基金發言人表示，AkademikerPension持有的特斯拉股份在巔峰時期價值4,500萬美元。

延伸閱讀：

Tesla股價單日暴跌15%　Elon Musk承認難以兼顧DOGE和事業

Elon Musk魯比奧疑吵架　特朗普否認反批記者是麻煩製造者｜有片

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

「異形接觸？」Space X龍飛船到達太空站 受困太空人要回家了

美國航太總署（NASA)16日發布訊息，航太總署太空人麥凱蘭（Anne McClain)、艾爾斯（Nichole Aye...

日盼我表明 以民間名義參加世博

日本共同社十六日引述日台相關人士報導，日本外務省已向台灣方面提出請求，希望表明下月揭幕的世界博覽會（大阪關西世博）的台灣...

丹麥退休基金清倉Tesla點出3大因素：Elon Musk正摧毀品牌與價值

丹麥退休基金AkademikerPension周五（14日）透過美媒表示，他們要將美國電動車生產商特斯拉（Tesla）列入黑名單…

輝達GTC大會今登場 投資人不敢太樂觀

輝達（NVIDIA）最新人工智慧（AI）晶片才剛開始大規模出貨，市場卻已將目光轉向下一代產品。對這家全球市值最高的半導體...

大型科技股跌至數月來最便宜 專家說還不是底部

最近的拋售，使得大型科技股的估值從高點回落。許多交易員認為這還不是底，跌勢可能繼續。

iPhone 17 Air模型機曝光！這款手機未來可能採無端口設計

知名科技爆料人迪克森（Sonny Dickson）在X平台洩出一组iPhone 17模型機的照片，與最近看到的渲染圖很相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。