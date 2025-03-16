巴菲特提醒投資人：把壞消息當作良伴 沒做好股價腰斬準備就別進場

美國股市近期再度遭逢重創，投資人急忙拋售。但「股神」巴菲特早已告訴大家，現在不是驚慌的時刻，反而更該集中注意力。

Benzinga報導，巴菲特數十年來提醒投資人，壞消息往往意味著最佳機會。2008年金融海嘯時，他在「紐約時報」社論版寫下：「我會買進美國。」（"Buy American. I Am."）彼時市場陷入低迷，恐懼空前升高，他卻選在該時機買進股票。

原因為何？誠如他自己所說，「壞消息是你的摯友。」經濟走下坡使股價下跌，也為長期投資人提供機會，得以用較低價格買進好公司的股票。此番秘訣不去預測市場的下一步行動，而是明瞭價格（price）與價值（value）之間的不同。

他的原則很簡單：「應在當別人貪婪時保持恐懼，在別人恐懼時展現貪婪」在每個股市大崩盤時刻，依然中肯，從2008年金融海嘯到新冠疫情都是。

在波克夏公司2020年的股東大會上，巴菲特將恐懼比喻為病毒本身，「有些人比其他人更能適應恐懼」，並說有些投資人「真的不該持有股票」，因為他們會在價格下跌時陷入恐慌，然後在完全錯誤的時機賣出。他說，「當你買進股票，就要做好準備，它可能會跌50%，或者更多，只要你對這支股票放心，就不要介意。」

許多投資人為了安全考量，轉為持有現金，巴菲特則反對這種作法，他在2008年時就提醒：「今天持有現金資產的人感到安心，他們不該如此。」因為通膨會讓現金價值縮水，但股票總是能表現得更好。