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經濟部：我獲日方邀請參加大阪世博
我經濟部貿易署十六日回應指出，我方參與大阪世界博覽會，是基於台日雙方關係深厚且交流密切，但因我方非國際展覽局（BIE）會員國，因此獲日方邀請以TECH WORLD館參與本次大阪世博。
貿易署官員說，世博是國際合作與文化交流的重要平台，本次TECH WORLD館除了藉此向全球觀眾展示我方科技創新實力外，也將以豐富文化與生命活力，爭取更多合作機會以及全球商機，深化台日合作共好形象，與世界攜手共創美好未來。
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