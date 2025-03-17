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日盼我表明 以民間名義參加世博

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
外貿協會六日舉辦二○二五大阪世界博覽會TECH WORLD館開箱活動，預估台灣TECH WORLD館將吸引一百萬人次參訪。（中央社）
外貿協會六日舉辦二○二五大阪世界博覽會TECH WORLD館開箱活動，預估台灣TECH WORLD館將吸引一百萬人次參訪。（中央社）

日本共同社十六日引述日台相關人士報導，日本外務省已向台灣方面提出請求，希望表明下月揭幕的世界博覽會（大阪關西世博）的台灣館是民間企業參展。

該報導稱，日方認為台灣經濟部官網六日發布的聲明內容，像是與日本沒邦交的台灣將以政府名義參展。日方已向我方表達立場，認為應更明確表示是民間企業參展。

對此，我方相關人士回應說，「該聲明內容考量的是針對國內（即台灣內部），對日方指出的問題點感到困惑不解」，並表示願和日方溝通，希望不會影響日台交流。

共同社詢問日本外務省是否有向台灣方面提出前述請求，外務省則不予置評。經濟部也未提及日方（有無）提及此事，僅表達期待世博能有助深化台日合作的形象。

今年世博將在大阪舉行，圖為世博的鋼彈相關展示館外已架設大型鋼彈模型，攝於一月十七日。（法新社）
今年世博將在大阪舉行，圖為世博的鋼彈相關展示館外已架設大型鋼彈模型，攝於一月十七日。（法新社）

台灣並非國際展覽局（BIE）會員，是以民間企業名義參加大阪關西世博。台灣是以中華民國對外貿易發展協會（貿協）在日本成立「玉山數位科技株式會社」的方式取得參展資格。

據前述經濟部聲明，世博即將於四月十三日在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館的名義參展，將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容價值，向世界發出「共好」的邀請，共創美好的未來生活。

世博開幕在即，目前門票銷售卻不如預期，日本首相石破茂二月呼籲世博要炒熱氣氛就從現在開始，這對地方創生是絕佳良機。世博會場在大阪府大阪市此花區的「夢洲」，展期自四月十三日至十月十三日，共一百八十四天。

世博 大阪 日本

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