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超級央行周要談「他」的衝擊
本周堪稱「超級央行周」，美國、日本及英國都將公布最新貨幣決策，雖自美國總統川普1月入主白宮以來，美日英央行均已宣布過一次利率政策，但這些都是在川普關稅政策升級前，因此本周各國央行將首度集體評估川普政策對世界經濟影響。
由於各國官員目前仍難以判斷川普貿易政策影響程度，市場普遍預料他們可能選擇觀望，三大央行將會按兵不動，未來動向將取決其經濟成長和通膨路徑，而川普反覆無常的關稅政策是主要變數。
美國聯準會（Fed）將於台灣時間周四（20日）凌晨2時公布決議，一般預料將維持利率不變，但隨市場變得愈來愈不穩定，投資人迫切希望了解Fed如何看待川普主政下的通膨和借貸成本前景，及找尋下次降息時間指引。Fed此次會議將發布的經濟預測、利率點狀圖，以及主席鮑爾的記者會將格外受到關注。
正在推動利率正常化的日本銀行（央行），本周三（19日）可望維持利率不變。
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