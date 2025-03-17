南韓出手 防鋼材繞道傾銷 加強對抗歐美貿易壁壘

南韓產業通商資源部為保護國內鋼鐵業，正採取大膽行動，防止業者規避對進口鋼材的反傾銷措施，同時也加強協助解決因歐美保護主義升起，而加高的貿易壁壘。

南韓前鋒報報導，產業通商資源部16日宣布，將在預計本月公布的「鋼鐵貿易因應計畫」中加入上述措施，透過加強對粗鋼來源地的認證程序，防止傾銷的鋼鐵製品藉由第三國規避關稅。

隨著獲利能力自2021年來連三年下滑，南韓鋼鐵業正面臨經營危機。專家將原因歸咎於中國大陸業者對全球鋼鐵市場的破壞，儘管需求減少，仍以低價出口過剩產品。

為因應此問題，南韓鋼鐵業去年向產業通商資源部的貿易委員會提出對大陸厚鋼板的反傾銷申訴，導致課徵了最高38%的臨時反傾銷稅。

貿易委員會現正調查大陸的熱軋鋼板，並且考慮對大陸的鍍鋅烤漆鋼板啟動調查。

儘管有這些暫時性關稅決定，業界仍擔憂規避傾銷的可能性。南韓鋼鐵業上月宣布，計劃提出對大陸鍍鋅烤漆鋼板的反傾銷申訴，並警告大陸鋼鐵業者可能透過少量的後處理作業「繞道出口」來規避關稅。

做為回應，產業通商資源部計劃加強原產地認證，藉以證明粗鋼是在南韓製造，而不是來自受到制裁的國家。貿易委員會1月已修訂反傾銷稅的實施、調查和判定規範細節，旨在像越南和泰國等國一樣，主動打擊不公平的傾銷和「洗產地」行為。

此外，政府也將聯合相關部門一起規劃支援措施，像是關稅和對中小企業的原產地認證輔助。這些措施預料將能協助業界對付美國、歐盟和印度等大國實施的鋼鐵關稅。尤其是南韓政府正在尋求與美國談判豁免鋼鐵產品關稅的策略，像是車用鋼板。