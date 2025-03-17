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SpaceX 接回滯留太空人

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

載著四名太空人的SpaceX太空船飛龍號（Crew Dragon），發射近30小時後16日成功與國際太空站（ISS）對接，執行換人任務，受困在ISS 9個月的太空人威爾莫及威廉絲終於可以回家。

飛龍號是在台北時間15日上午7時3分，從NASA位於佛州的甘迺迪太空中心發射升空，並在台北時間16日中午12時4分與ISS對接。威爾莫和威廉絲預計最快台北時間19日下午4時離開ISS，一同離開的還有美國太空總署（NASA）太空人黑格（Nick Hague），以及俄羅斯太空人戈布諾夫（Aleksandr Gorbunov）。

飛龍號載上太空的四個人分別是NASA太空人麥克蓮（Anne McClain）和艾爾斯（Nichole Ayers），以及日本太空人大西卓哉與俄國太空人戈布諾夫（Aleksandr Gorbunov），這些人預計在ISS停留約六個月。

威爾莫及威廉絲去年6月搭乘波音公司旗下Starliner太空船抵達ISS，滯留這麼久是因為Starliner飛往ISS途中出現技術問題，NASA認定以Starliner把兩人送回地球風險太高。

NASA 太空人 威爾

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