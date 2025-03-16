快訊

承諾跳票？競選時宣稱「24小時結束俄烏戰爭」 川普：我只是在諷刺

F1／首站冠軍車手諾里斯傳明早入境台灣 林帛亨：能不能堵到靠燒香了

越南繃緊神經爭南海主權 陸茶飲越南分店1行為「踩政治地雷」遭聲討

中央社／ 河內16日專電
中國茶飲品牌霸王茶姬的手機App疑似出現中國用以宣示南海主權的九段線，近日遭越南網友撻伐。圖為中國大陸當紅茶飲品牌「霸王茶姬」。聯合報記者謝守真／攝影
中國茶飲品牌霸王茶姬的手機App疑似出現中國用以宣示南海主權的九段線，近日遭越南網友撻伐。圖為中國大陸當紅茶飲品牌「霸王茶姬」。聯合報記者謝守真／攝影

中國茶飲品牌霸王茶姬的手機App疑似出現中國用以宣示南海主權的九段線，近日遭越南網友撻伐。越南作為南海主權聲索國，審核地圖的「眉角」寧嚴勿鬆，不符要求者恐惹上麻煩。

霸王茶姬（CHAGEE）的越南臉書（Facebook）頁面3月7日發表一篇貼文，邀請網友下載霸王茶姬的手機App，以便在胡志明市的越南首店開幕時參加遊戲，並免費兌換一杯飲料，沒想到App上的地圖疑似出現九段線而踩到越南的政治地雷。

越南勞動者報報導，近來有越南網友開始聲討並號召抵制霸王茶姬。截至發稿，霸王茶姬的越南臉書頁面僅有10多篇貼文，但每篇都引來數千至數萬個「憤怒」，並有許多要求霸王茶姬刪除「不當地圖」的越南語留言。

越南網友號召抵制後，目前霸王茶姬的手機App已在越南的谷歌（Google）及蘋果（Apple）應用程式平台下架，但其他網域仍能正常下載。霸王茶姬及越南官方則尚未針對此事公開發言。

報導指出，霸王茶姬2017年在中國成立，目前在東亞地區有5000多家門市。越南首店位於胡志明市，目前門市還在裝潢中，具體開幕時間未公布。

越南和中國對南海的主權聲索互有重疊，越南一直以來都不允許九段線透過任何形式在越南境內出現。越南官方前幾天才因為中國絨毛玩偶「娃三歲」（Baby Three）臉上的塗鴉疑似出現九段線而展開全國清查。

實務上，全球各機構或團體在越南辦活動時，文宣、影音出版品都要事先送審，若內容出現地圖，除九段線，越南還特別關注是否將西沙和南沙群島標示為越南領土，若不符越南規定，活動就會受到影響，甚至被迫取消。

有公關公司人員分享，曾自行繪製越南地圖用以介紹越南各地的文化和景點，但因為沒畫西沙與南沙群島，不僅文宣不能發，還被罰1000萬越南盾（約新台幣1.3萬元）。越南對文宣品會逐頁審查，更會把電子檔放大來看，態度十分謹慎。

主權 南沙群島 南海 地圖 胡志明市 越南

延伸閱讀

最容易移民的國家？想拿永久居留證 網推：1國門檻降低

《鬼才要回家》幽靈哥哥奇妙現身 祖厝靈異事件頻傳

四大成衣廠布局海外 強攻印尼…應對全球供應鏈挑戰

中國絨毛玩偶陷南海主權風波 越南要求全國清查

相關新聞

三星追趕台積無望？1.4奈米製程驚傳取消 代工事業更堪慮

南韓三星集團先前設計出生產成本較低的1.4奈米晶片製程，希望搶下更多市占率，並計劃要從2027年開始量產，但如今卻有知名...

越南繃緊神經爭南海主權 陸茶飲越南分店1行為「踩政治地雷」遭聲討

中國茶飲品牌霸王茶姬的手機App疑似出現中國用以宣示南海主權的九段線，近日遭越南網友撻伐。越南作為南海主權聲索國，審核地...

印尼開齋節返鄉人潮恐縮水 專家：去年12月以來經濟放緩現象

印尼交通部預測，今年開齋節返鄉人潮與去年相比，將下降逾2成。學者指出，這是因為大規模裁員出現就業不穩定的情況，許多人想省...

SpaceX乘龍號抵太空站！將接2滯留NASA太空人回家 7太空人失重下歡迎

太空探索科技公司（SpaceX）的乘龍號（Crew Dragon）太空船今天將4名太空人送達國際太空站（ISS），讓被困...

未來一周美股四大觀察變數 FOMC將召開、美光公布財報

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是聯邦公開市場委員會（FOMC）將於18-19日召開，可關注主席鮑爾針...

川普政策不確定性升高 聯準會利率可能按兵不動

美國總統川普削減開支和全面課徵關稅等經濟政策存在不確定性，因此一般普遍預期，美國聯邦準備理事（Fed）會審慎行事，本週可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。