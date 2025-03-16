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三星追趕台積無望？1.4奈米製程驚傳取消 代工事業更堪慮

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三星的1.4奈米製程計畫傳出可能取消，使其代工事業未來更加堪慮。路透
三星的1.4奈米製程計畫傳出可能取消，使其代工事業未來更加堪慮。路透

南韓三星集團先前設計出生產成本較低的1.4奈米晶片製程，希望搶下更多市占率，並計劃要從2027年開始量產，但如今卻有知名爆料人士指出，這個製程可能整個取消，使該公司原本就面臨重重挑戰的代工事業，未來更加堪慮。

科技新聞網站TechSpot報導，知名爆料人士@Jukanlosreve於14日在社群媒體X上發文表示，三星的SF1.4製程可能取消。

這不過是三星目前面臨到一連串挑戰之一。三星的晶圓代工事業Samsung Foundry正苦於提升其SF3製程良率，那已導致三星的Exynos 2500晶片延後推出。同時由於需求下滑，該公司也已縮減其5奈米和7奈米製程規模。

儘管如此，三星據傳仍還在使用其SF2製程研發Exynos 2600晶片，並將替日本AI新創PFN代工。朝鮮日報也報導，三星的部分4奈米製程已收到受制裁影響的中國大陸無廠半導體公司（fabless）新訂單。

不過，一般科技大廠仍持續更青睞台積電和英特爾等三星對手。韓國經濟新聞指出，三星在晶圓代工事業市占率只有8.2%，遠小於台積電的67.1%，可能導致內部進行大幅改革。韓媒Business Post也透露，Exynos部門可能轉移到行動通訊事業部門Samsung MX，使其更掌握未來智慧手機系統單晶片（SoC）設計。

Samsung 三星 南韓 台積電 奈米 市占率

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