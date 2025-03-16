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川普政策不確定性升高 聯準會利率可能按兵不動

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
聯準會（Fed）。（路透）
聯準會（Fed）。（路透）

美國總統川普削減開支和全面課徵關稅等經濟政策存在不確定性，因此一般普遍預期，美國聯邦準備理事（Fed）會審慎行事，本週可能在政策會議上維持利率不變。

自1月以來，川普對主要貿易夥伴加拿大、墨西哥和中國徵收關稅，也對鋼與鋁進口課稅，引發金融市場動盪，也讓各界擔憂川普的計畫可能導致美國這個全球最大經濟體陷入衰退。

分析師普遍預期，聯準會將維持基準貸款利率在4.25%至4.50%之間不變，與1月採取相似措施。

安永聯合會計師事務所（Ernst & Young，EY）首席經濟學家達科（Gregory Daco）表示：「聯準會最近的言論強化其觀望立場，官員在評估最近政策變化對經濟的影響時，並未顯示急於調整（貨幣）政策的跡象。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本人也表示，隨著前景發展，聯準會貨幣決策者將聚焦於辨別真正的訊號與雜音。

鮑爾最近在紐約的一場演講中表示：「我們無須著急，目前我們大可等待情勢更加明朗再說。」

美國 聯準會

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