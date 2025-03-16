美股「驚貓反彈」 聚焦輝達GTC大會與Fed決策

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股本周將面對輝達GTC大會和聯準會決策。（路透）
美股本周將面對輝達GTC大會和聯準會決策。（路透）

標普500指數陷入技術性修正後，上周五（14日）出現美國總統大選次日以來最大單日漲幅。投資人正評估美股是否真正展開反攻或繼續跌向熊市，本周將先面對輝達（NVIDIA）的GTC開發者大會和聯準會（Fed）決策這兩大重頭戲 。

那斯達克綜合指數上周五大漲2.6%，周線跌幅收斂至2.4%；標普500指數大漲2.1%，周線跌幅縮至2.3%。兩大指數上周五表現，均為去年大選隔日來最大單日漲幅。市場對聯邦政府停擺疑慮降溫，加上川普貿易戰無新變數，因而強力反攻。

道瓊工業指數上周五大漲675點，一周來仍跌3.1%；費城半導體指數大漲3.3%，台積電ADR漲1.5%，周線各跌0.7%和1.7%。

美股強勁反彈究竟是走勢開始反轉，還只是進一步走跌前的掙扎，分析師和投資人眾說紛紜。

摩根士丹利投資管理公司固定收益主管康杜賈表示，「我們不認為股市已觸底。波動將維持在高檔，政策明朗化之前，市場還有進一步下探空間」。

華爾街知名策略師雅德尼表示，「驚貓反彈嗎？只要川普有一天不談關稅，對市場來說就是好日子。若下次股市在川普大談關稅時還能上漲，那麼市場則已真正觸底」。

Fed本周三將公布決策，預料維持利率不變。

晨星財富多元資產策略主管帕帕拉多說：「市場正試圖從各面線索來推斷，Fed何時才放心實施下一次降息。」

Fed 川普

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