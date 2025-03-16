美國非必需消費股跌不停 相關指數一個月重挫15%

川普善變的貿易政策，加劇市場擔憂美國經濟的穩定性，這也使得仰賴美國消費者韌性的非必需消費類股已開始感受到苦痛，跌幅比美股大盤更加慘重，反映投資人擔心這類企業獲利承受壓力。

彭博資訊報導，截至14日當周，標普500非必需消費類股指數已連續四周走低，過去一個月累計重挫15%，跌幅為標普500指數的近兩倍。該類股近期跌勢受到美國零售業者一連串令人失望的財測所觸發；數間大型航空公司上周相繼調降獲利展望後，更進一步加重賣壓。

美國14日公布的3月密西根大學消費者信心指數也跌至兩年半來最低，對長期通膨率的預期則升至1993年來最高。Brandywine全球投資組合經理人凱瑟表示，「由於華盛頓目前政策干擾穩定性，我們確實認為美國消費者的安全感已大不如前」。

繼沃爾瑪（Walmart）、百思買（Best Buy）和Abercrombie & Fitch之後，柯爾百貨（Kohl's）和Dick's體育用品近期發布的全年財測也不如預期，引發市場對擔憂美國民眾消費力，進而拖累標普零售業精選行業指數走低。該指數截至14日的周線跌幅為2023年3月以來最大。

折扣零售業者Dollar General 13日表示，一些顧客因財務困頓，開始減少購買必需品。另一方面，連收入較高的顧客也開始轉往連鎖折扣商店購物。

對消費需求的擔憂也衝擊旅遊和休閒類股。一項衡量航空公司股價的指數在截至14日當周下跌8.1%，前一周則重挫11%。旅館業、線上訂房平台和郵輪業者的股價，也因市場擔憂訂房業績疲軟而下挫，追蹤這些產業的標普指數上周也挫跌6%。

投資人未來一周焦點預料轉向耐吉（Nike）財報，因該品牌客群涵蓋許多不同的收入族群，應能凸顯出消費支出趨勢線索。美國商務部也預定17日公布2月的零售銷售數據。

彭博分析師佛格森說，中、低收入消費者面臨壓力，可能意味著花費在旅館、餐廳、租車等休閒旅遊相關支出將減少。標普綜合1500餐廳指數在截至14日的周線跌幅達5.8%，為2020年10月以來最大。