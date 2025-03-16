川普衝擊 美長期通膨預期創新高

超級央行周本周登場，美國聯準會（Ｆｅｄ）、日本銀行、台灣中央銀行都將在本周舉行貨幣政策會議，然而，就在開會前夕，美國密西根大學公布三月消費者調查報告，消費者信心降至兩年半低點，通膨預期及失業憂慮急升，凸顯川普的政策打擊經濟展望。

美國和日本央行本周都將舉行貨幣政策會議，儘管兩國利率大方向南轅北轍，這次預料都會按兵不動，靜觀國內通膨發展，並預留因應外部衝擊的政策反應空間。

尤其，美國最新公布的三月消費者信心指數降到五十七點九，是連續三個月下降，為二○二二年十一月以來最低，遠低於經濟學者預估的六十三點一，以及二月的六十四點七。對未來一年的通膨率預期急升到百分之四點九，也是二○二二年十一月來最高；長期通膨率預期也從百分之三點五上升到百分之三點九，是一九九三年來最高。失業憂慮也升到二○○八年來最高點。

牛津經濟學公司首席美國經濟學家史維特表示，股市利空不斷，加上聯邦政府裁員，顯然對經濟不利。

投資機構愈來愈擔心川普的關稅決策混亂，正在干擾企業決策。二月就業報告偏弱，也使成長減緩疑慮升高。正常情況下，這會讓Ｆｅｄ有降息空間，但決策官員因為擔憂關稅將引發通膨預期升高，可能不願意採取寬鬆貨幣政策。

許多受訪的消費者指出，川普的經濟政策引發高度不確定性。已有跡象顯示經濟不確定性及通膨憂慮已經影響到消費支出，包括搶在關稅實施之前購買汽車、家電等耐久財。美國經濟分析局指出，去年十一月、十二月及今年一月耐久性消費財支出激增逾百分之四，增幅是川普勝選之前三個月的兩倍多。

一般而言，通膨憂慮、消費支出狀況，也將左右聯準會利率決策。不過，彭博資訊對經濟學者所做的最新訪調顯示，學者預測Ｆｅｄ在九月才會開始降息，全年共將降息二碼。

川普已對中國、加拿大及墨西哥執行關稅，或發出關稅威脅，但又經常改變關稅計畫，這項不確定因素已攪動金融市場，並使許多人擔憂美國可能面臨經濟成長減緩，同時通膨仍然居高的「停滯性通膨」困境。

回頭看日本，日本銀行一月剛升息，十九日會後可望維持利率在百分之○點五。市場將觀察日銀總裁植田和男發言，據此研判日銀升息路徑是否會受全球展望惡化影響。

日銀官員對物價蠢蠢欲漲表示憂心，但美國總統川普關稅炮火四射已攪亂金融市場，美國衰退風險也升高，不利日本出口導向經濟。