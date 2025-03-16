美國消費者信心 探兩年半低點

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國密西根大學公布3月消費者調查報告，消費者信心劇降至兩年半低點，通膨預期及失業憂慮急升，凸顯川普政策打擊經濟展望。（路透）
美國密西根大學公布3月消費者調查報告，消費者信心劇降至兩年半低點，通膨預期及失業憂慮急升，凸顯川普政策打擊經濟展望。（路透）

美國密西根大學公布3月消費者調查報告，消費者信心劇降至兩年半低點，通膨預期及失業憂慮急升，凸顯川普政策打擊經濟展望。

3月消費者信心指數降到57.9，連三月下降，為2022年11月以來最低，遠低於學者預估的63.1，以及2月的64.7。對未來一年的通膨率預期急升到4.9%，也是2022年11月來最高；長期通膨率預期也從3.5%上升到3.9%，是1993年來最高。失業憂慮也升到2008年來最高點。

牛津經濟學公司首席美國經濟學家史維特表示，股市利空不斷，加上聯邦政府裁員，顯然對經濟不利。

投資機構愈來愈擔心川普的關稅決策混亂，正在干擾企業決策。2月就業報告偏弱，也使成長減緩疑慮升高。正常情況下，這會讓Fed有降息空間，但決策官員因為擔憂關稅將引發通膨預期升高，可能不願意寬鬆貨幣政策。

許多受訪的消費者指出，川普的經濟政策引發高度不確定性。調查主管表示，經濟決策不斷反覆，令消費者難以對未來進行規劃。已有跡象顯示經濟不確定性及通膨憂慮已影響到消費支出，包括搶在關稅實施前購買汽車、家電等耐久財。

川普 通膨

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