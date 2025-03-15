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川普政策如「一場豪賭」 美國恐步入衰退？經濟大師們這麼看

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。圖／路透
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。圖／路透

美國總統川普同時對加拿大、墨西哥、中國大陸和歐盟發動貿易戰，對內又大砍聯邦支出，有如一場經濟豪賭。多位知名經濟學者警告，美國可能面臨長達數月甚至數年的經濟痛苦期，今年經濟衰退機率上看50%。

在貿易戰不斷升級且經濟前景烏雲密布的氛圍下，美股標普500指數13日收盤摔落「修正」領域，亦即從前波高峰回落10%。儘管14日收盤強彈，但後市展望仍充滿變數。

川普政策重燃衰退疑慮

就連川普本人最近也不諱言，美國可能正步入衰退；不過，他認為，以經濟和市場「些許動盪」換得製造業工作回流促成美國內陸地區「再工業化」，是值得付出的小小代價。

川普上任時，美國經濟仍穩定成長，經濟學家認為衰退機率微乎其微。美股在川普勝選後飆漲，反映投資人對減稅、放寬監管政策進一步驅動成長寄予厚望。但如今情況已完全改觀。

倫敦GlobalData TS Lombard經濟學家柏金斯（Dario Perkins）說：「民眾之前只看到川普政策的光明面，但那基本上已消失殆盡。現在，我們將回頭對衰退提高警覺。」

摩根大通經濟學家本周表示，由於「政策極端」，美國經濟衰退風險已從30%升至40%。連近幾年經濟成長預測總是高於華爾街共識預測的高盛，如今也改口說，未來一年衰退機率升至20%，高於原估的15%。

經濟大師看美國衰退展望

保守派智庫美國企業研究所（AEI）經濟政策研究中心主任史川恩（Michael Strain）表示，川普政府官員近來發言透露一個令市場錯愕的訊息：即使經濟出差錯也無妨。他說，這種態度令人相當緊張，因為萬一經濟衰退來襲，未必能迅速復甦。他擔心大量解僱聯邦公務員，又取消聯邦補助款和政府合約，將衝擊費者支出。

曾任美國財長的哈佛經濟學家桑默斯（Lawrence Summers）本周接受CNN訪問時警告，美國衰退風險已從10-15%衝上將近50%，主因是政策大轉彎。他批評川普的關稅政策是經濟自殘，不僅會導致企業和消費者付出更高昂的成本，政策變來變去也將打擊消費支出和企業投資意願，進而拖累經濟成長。他並批評「故意傷害經濟以迫使聯準會（Fed）降息」的策略漏洞百出，並不可行。

去年底甫摘下諾貝爾經濟學獎桂冠的麻省理工學院（MIT）教授江森（Simon Johnson）形容，川普此刻「陷入困境，每（威脅）祭出一項關稅，都會讓他的處境更艱難」。他說：「如果他繼續朝這個方向前進，物價必漲，經濟將進一步減緩。」

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）也撰文評論「川普衰退」（Trumpcession），他認為此刻談衰退還言之過早，日後也許會發生，只是目前從經濟「硬」數據還看不出來。亞特蘭大聯準銀行的Nowcast指向第1季國內生產毛額（GDP）可能陡降，主要反映統計雜訊--為迴避川普關稅，黃金進口暴增，扭曲了這個通常精準的預測模型。然而，近來公布的消費者和企業信心指標全面下滑，已清楚呈現晦暗的經濟前景。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，標普500指數在短短三周內跌掉10%，修正速度之快，令人瞠目結舌。他認為，從國際貨幣基金（IMF）到華爾街公司，都將調降對2025年美國經濟成長預測，可能比今年初預測的2.5%下修0.5甚至1個百分點。在最悲觀情境下，消費者信心低落、工作不安全感大增、企業投資態度轉向觀望，而關稅又加重「停滯性通膨」壓力，將導致美國經濟成長戛然而止，陷入停滯。

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