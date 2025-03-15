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韓台商總會攜手韓國大學院聯盟 促進產學人才交流

中央社／ 首爾15日專電
韓國台灣商會總會會長朱俊尹（左）與韓國大學院聯盟總裁金潤泰（右）15日簽署合作交流協議，盼促進產學人才交流。圖／中央社
韓國台灣商會總會會長朱俊尹（左）與韓國大學院聯盟總裁金潤泰（右）15日簽署合作交流協議，盼促進產學人才交流。圖／中央社

韓國台灣商會總會今天與韓國大學院聯盟簽署合作交流協議，將透過就業平台等管道交流，協助在韓留學生及韓國學生在當地就業，為當地業者及台商企業培養所需人才。

韓國台灣商會總會今天舉行今年度第一次理監事會議，會中與韓國大學院聯盟簽署合作交流協議。韓國大學院聯盟總裁金潤泰向中央社表示，希望藉此次合作，為在韓學生媒合在韓台灣企業職缺，也為台灣業者尋找符合需求的人才。

韓國台商總會會長朱俊尹表示，希望透過這次簽訂的協議促進在韓台商與韓國大學院聯盟旗下高級人才交流，也希望更多願意來韓國發展的台灣年輕人可以透過韓國大學院聯盟的平台，在韓國得到更好的職涯發展。

韓國大學院聯盟成立於2022年，主要著眼於促進韓國與中華圈地區的學術及經濟合作，與韓國各主要大學、研究所（大學院）都有聯繫合作，今年起積極推動K-Work就業平台，支持中華圈留學生在韓國就業及生活，不僅媒合工作機會，也提供就業教育，協助讓學生具備產業真正需求的職業技能與知識。

除就業平台，韓國大學院聯盟也針對韓國及中華圈地區成立「未來研究所」以及企業合作網路。未來研究所主要進行台灣、中國等中華圈地區的韓國學知識研究；企業合作網路近兩年推動與各種商業協會合作，包括韓國機械工業協同組合聯盟、韓國空氣淨化協會、在韓中國企業協會、韓國女性經濟人協會京畿北部支部等，為一萬多家業者媒合人才。

繼與韓國大學院聯盟之後，朱俊尹也說，未來商會會更積極與韓國各商會或公民團體簽訂合作備忘錄，增加韓國台商總會的影響力。

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