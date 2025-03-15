上任迎大禮！英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺破億元

肩負振衰起敝重任的英特爾新執行長陳立武，若得以在未來幾年達成績效目標，將賺進整體價值約6,900萬美元（新台幣約22.7億元）的薪酬。

彭博資訊報導，根據英特爾14日的申報文件，陳立武的年薪酬方案包括100萬美元的底薪，外加200%的績效獎金（200萬美元）。另外也包含6,600萬美元的長期股票獎勵、股票選擇權，以及入職獎金。

英特爾也說，陳立武同意在就職的頭30日內，買進價值2,500萬美元的英特爾股票，展現他對公司的信心，並承諾為股東創造價值。

陳立武的聘僱合約包含一項三年績效目標，若在入職的18個月內，英特爾發生「控制權變更」或所有權的重大變動，他仍可保留三分之二的股票獎勵。

英特爾12日宣布，由陳立武接下執行長，預定3月18日上任；繼2024年6月辭任董事後，他也將再次回鍋董事會。陳立武是半導體產業老將，被賦予重任，讓英特爾重返昔日支配晶片產業的榮光。

任命案帶動英特爾股價13日股價跳漲15%，今年來累計上漲20%。

陳立武必須與美國總統川普建立緊密關係，川普政府對如何翻轉英特爾的頹勢自有主張，包括借重晶圓代工龍頭台積電的援手。知情人士透露，華府官員已要求台積電協助英特爾運作晶圓廠，或入股英特爾。

陳立武已在上周致函員工，寫道：「我認同簡單的哲學。保持謙遜、勤奮工作、使客戶滿意，以這三項核心信念為基礎，好事就會發生。」「從許多層面來看，我們將開創『新的英特爾』。」