美債劇震一周返回原點 專家曝「好戲在後頭」：Fed最快5月降息

美國公債價格14日下跌，走向相反的殖利率攀升，但周線幾乎維持平盤，顯示市場隨多重戲劇性發展劇烈震盪一周後，投資人靜觀川普2.0政策後續動向，以及下周聯準會（Fed）的貨幣決策。

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率14日（周五）攀升6.6個基點至4.015%，一周來小幅升高1.5個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期美債殖利率同步攀升3.3個基點，達到4.307%，但全周僅微跌0.9個基點。30年期殖利率升高1.7個基點至4.614%，周線微跌0.2個基點。

各天期美國公債殖利率一周來上下起伏，但最後大致重返原點，印證分析師對美債近期走勢不脫橫向盤整、區間震盪格局的看法。

市況波動劇烈 避險買盤先盛後衰

過去一周來，各種戲劇性發展輪番上演，包括美國總統川普變來變去的關稅措施、美國經濟衰退警告聲四起、美俄烏你來我往的地緣政治角力，以及聯邦政府關門的疑慮再起，讓債市隨著各種風吹草動起舞。

美股標普500指數本周跌落修正領域，亦即從近期峰頂墜落10%，也助長避險買盤。從資金踴躍遁入安全資產、政府公債和金價大漲可見一斑。

周五公布的密西根大學公布的調查顯示，美國3月消費者信心指數從2月的64.7墜落至57.9，是29個月低點，且遠低於經濟學家預期，凸顯川普關稅戰和大砍聯邦支出已重創消費者信心。

不過，周末關稅消息面靜悄悄、美國聯邦政府關門危機似已化解、德國主要政黨同意財政改革為擴大軍費支出開綠燈，導致市場緊張氣氛降溫，美股隨低接買盤湧現而強彈，美國公債價格隨之回落。

但DWS集團固定收益與交易部門主管凱卓邦認為，風險性資產只是出現「技術性反彈」，不宜對美股周五大漲「過度解讀」，畢竟關稅方面仍充滿太多變數，況且Fed開會在即，情況仍可能詭譎多變。

Fed下周料將按兵不動 專家估最快5月降息

接下來，投資人將聚焦美國整體經濟情勢，以及川普關稅政策的後續發展。

Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於18日至19日集會。芝商所（CME）FedWatch網站顯示，期貨市場交易員普遍預期這次仍將維持利率不變，靜待川普關稅政策明朗化，同時觀察通膨和經濟路徑如何。

最近出爐的「硬」數據顯示美國經濟現況變化不大，但呈現企業和消費者信心的「軟」數據卻急轉直下，而且橫跨各個經濟面向，從個人財務、勞動市場、通膨預期到經商環境，展望全面惡化。密大調查顯示，受訪者最憂心經濟政策變化莫測，令消費者和企業難以預作支出和投資規劃。

NatAlliance分析師布瑞納表示，從最新密大報告可嗅出濃濃的「停滯性通膨」氣味。他指出，其中消費者對通膨預期竄升是一大警訊，可能讓下周集會的Fed官員提高警覺。密大調查顯示，消費者對一年後的通膨預期從4.3%躍上4.9%，是2022年底以來最高水準。

但此刻的氛圍顯示衰退疑慮已凌駕通膨隱憂。以經濟預測精準著稱的摩根士丹利財富管理首席經濟策略師詹娜認為，川普2.0猛揮關稅大刀，又大砍聯邦公務員、取消政府合約並縮減移民，基於「關稅」和「移民」這兩股逆風來勢洶洶，她預測美國經濟已走到轉折點，2025年實質國內生產毛額（GDP）成長率可能降至1%~1.5%左右。

詹娜並預期，今年Fed可能降息兩次，最快在5月6日至7日的FOMC會議就會出手，但前提是就業數據連兩個月顯著轉弱。若是Fed今年降息兩、三次，也不令人意外。但除非衰退來襲，否則Fed基準利率不至於降到3.5%以下。目前FOMC聯邦資金利率目標區間為4.25%至4.50%。

詹娜曾任大摩首席美國經濟學家，也曾擔任美國商業經濟協會（NABE）主席，至今仍保有Fed顧問職。她的經濟預測準確紀錄輝煌，曾獲多座「勞倫斯‧克萊因藍籌預測準確獎」肯定。