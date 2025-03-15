星艦2026年底有望飛火星 馬斯克：最快2029年載人登陸

美國太空探索科技公司（@@@SpaceX@@@）創辦人馬斯克今天表示，SpaceX星艦火箭將於2026年底前往火星，並搭載特斯拉人形機器人Optimus，此外人類「最快2029年」可登陸火星。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在其社群媒體X平台發文指出：「星艦（Starship）將於明年底搭載Optimus前往火星。如果登陸進展順利，那麼人類最快可能在2029年開始登陸（火星），不過2031年的可能性更大。」

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.



If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN — Elon Musk (@elonmusk) 2025年3月15日

星艦作為世上規模最大、力量最強的火箭，是馬斯克達成殖民火星這項長遠願景的關鍵。

星艦高達123公尺，比美國自由女神像（Statue of Liberty）還高出約30公尺，設計目標是能夠完全重複使用。

美國國家航空暨太空總署（NASA）也在等待星艦進行改良，以在其阿提米絲（Artemis）登月計畫中使用星艦，這項計畫的目標是在10年內讓太空人重返月球。

但在SpaceX能執行這些任務前，這間公司必須證明星艦對機組人員安全可靠，且能在軌道上進行複雜的燃料補給作業，這對執行深空任務至關重要。

SpaceX本月6日進行星艦火箭第8次測試任務時與星艦失聯，導致衛星部署示範失敗；這是SpaceX今年連續第2次星艦任務以失敗告終。

儘管星艦火箭的「超重型」（Super Heavy）第一節推進器按計畫成功返回地面，星艦最後仍在太空爆炸解體。