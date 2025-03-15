快訊

宋楚瑜、郝龍斌都到場！葉元之前助理告別式擺「葉莫進」看板 本人4字回應

經紀公司才喊話求見金賽綸媽媽 金秀賢「下半身失蹤」洗碗照先曝光

看清金秀賢？全智賢曾喊「拒再合作」挨轟 12年後大逆轉：根本先知

聽新聞
0:00 / 0:00

薪酬曝光！英特爾新執行長陳立武將上任 1年最高可領近億元

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
根據美國晶片大廠英特爾（Intel）今天向監管機關呈報的文件，新執行長陳立武每年可獲得100萬美元（約新台幣3300萬元）底薪及最高200萬美元（約新台幣6600萬元）現金獎金。圖／路透社
根據美國晶片大廠英特爾（Intel）今天向監管機關呈報的文件，新執行長陳立武每年可獲得100萬美元（約新台幣3300萬元）底薪及最高200萬美元（約新台幣6600萬元）現金獎金。圖／路透社

根據美國晶片大廠英特爾（Intel）今天向監管機關呈報的文件，新執行長陳立武每年可獲得100萬美元（約新台幣3300萬元）底薪及最高200萬美元（約新台幣6600萬元）現金獎金。

路透社報導，英特爾12日任命前董事陳立武出任執行長，期許這位半導體產業資深人士帶領公司由晶片設計大廠跨足成為1家成功的晶片製造公司。他將於18日上任。

美國財經媒體CNBC報導，除了上述酬勞，陳立武還有機會在5年期間內獲得價值1440萬美元（約新台幣4億7000萬元）的英特爾股票作為長期股權獎勵，及價值1700萬美元（約新台幣5億6000萬元）的英特爾股票作為績效獎勵，但前提是未來3年英特爾股價上漲。而若英特爾股價表現優於大盤，陳立武還可獲得更多股票獎勵。

此外，陳立武將獲得價值960萬美元（約新台幣3億1600萬元）的認股權方案，以及價值2500萬美元（約新台幣8億2300萬元）的新進人員認股權獎勵。

換句話說，陳立武加入英特爾擔任執行長除了每年可獲得底薪、獎金和法律費用外，他的報酬還包括總計價值約6600萬美元（約新台幣21億7000萬元）的長期股權獎勵和認股權，且依呈報文件，若英特爾發生經營權變更，陳立武還能要求加快發放股票報酬。

半導體 報酬 美國 英特爾

延伸閱讀

大摩按讚台積、鴻海 上調本季iPhone產量

一周熱門零股／台積成交逾2,000萬股

童子賢看台積電合資救英特爾「要成功不易」 千億赴美投資有望成霸主

陳立武掌英特爾 研調：分拆策略延續、翻轉低谷需新解方

相關新聞

薪酬曝光！英特爾新執行長陳立武將上任 1年最高可領近億元

根據美國晶片大廠英特爾（Intel）今天向監管機關呈報的文件，新執行長陳立武每年可獲得100萬美元（約新台幣3300萬元...

上任迎大禮！英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺破億元

肩負振衰起敝重任的英特爾新執行長陳立武，若得以在未來幾年達成績效目標，將賺進整體價值約6,900萬美元（新台幣約22.7...

星艦2026年底有望飛火星 馬斯克：最快2029年載人登陸

美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克今天表示，SpaceX星艦火箭將於2026年底前往火星，並搭載特斯拉人形...

美股修正即狂漲 將出現「驚貓式反彈」？將由兩大事揭曉

標普500指數陷入技術性修正的隔天，隨即創下美國總統大選隔日以來最大單日漲幅。投資人評估美股是否真正展開反攻，還是可能繼...

美債劇震一周返回原點 專家曝「好戲在後頭」：Fed最快5月降息

美國公債價格14日下跌，走向相反的殖利率攀升，但周線幾乎維持平盤，顯示市場隨多重戲劇性發展劇烈震盪一周後，投資人靜觀川普...

印度兩大電信躍躍欲試 導入星鏈待政府部門點頭

印度媒體報導，境內兩大電信商Airtel和Jio陸續與太空探險科技公司（SpaceX）簽署協議，將「星鏈」（Starli...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。