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美國3月消費者信心劇降 通膨預期、失業疑慮雙雙衝高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
經濟專家指出，美股利空不斷，加上聯邦政府裁員，顯然對經濟不利。圖／美聯社
經濟專家指出，美股利空不斷，加上聯邦政府裁員，顯然對經濟不利。圖／美聯社

美國密西根大學公布3月消費者調查報告，消費者信心劇降，通膨預期及失業憂慮急升，凸顯川普的政策打擊經濟展望。

3月消費者信心指數降到57.9，是連續3個月下降，為2022年11月以來最低，遠低於經濟學者預估的63.1，以及2月時的64.7。對未來1年的通膨率預期急升到4.9%，也是2022年11月來最高；長期通膨率預期也 3.5%上升到到3.9%，是1993年來最高。失業憂慮也升到2008年來最高點。

牛津經濟學公司首席美國經濟學家史維特表示，「股市利空不斷，加上聯邦政府裁員，顯然對經濟不利」。

聯準會Fed）上周將召開會議，市場預期Fed將維持利率不變；主席鮑爾上周還淡化處理各界對經濟成長的憂慮，表示Fed「無須急於」降息。

但投資機構愈來愈擔心川普的關稅決策混亂，正在干擾企業決策，並使成長減緩。2月就業報告偏弱，也使成長減緩的憂慮升高。在正常情況下，這些情況讓Fed有降息空間，但決策官員因為擔憂關稅將引發通膨預期升高，因此可能不願意放鬆貨幣政策。

許多受訪的消費者指出，川普的經濟政策引發高度的不確定性。調查主管表示，「經濟決策不斷反覆，令消費者難以對未來進行規劃」。

已有跡象顯示經濟不確定性及通膨憂慮已經影響到消費支出，包括搶在關稅實施之前購買汽車、家電等耐久財。美國經濟分析局指出，去年11月、12月及今年1月耐久性消費財支出激增逾4%，增幅是川普勝選之前3個月的2倍多。

瑞銀全球財富管理部門首席經濟學家杜洛凡表示，尤其是民主黨支持者更因為擔憂關稅導致物價上漲，而提前購買產品。他警告，這種行為可能壓制未來的需求，今年的支出可能「大幅減少」。

Fed 川普 聯準會 通膨

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