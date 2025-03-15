空運使用增加 Zara母公司去年運輸碳排大增10%

旗下擁有Zara等知名品牌的Inditex時裝集團，去年在運輸方面的碳排大增10%，原因在於使用更多空中航班將服裝從亞洲的生產中心運送到位於西班牙的物流中心，再到各經銷店。

路透社報導，Inditex的運輸碳排增長，凸顯空運對淨零排放的衝擊。由於貨輪在紅海遇襲頻率增加，海運被迫從較短距的蘇伊士運河路線轉為繞行非洲的更長路線，以運送來自亞洲的商品，這既導致選擇碳排更大的空運增加，海運也因繞遠路增加碳排。

Inditex在今天發布的年度報告裡指出，2024會計年度上游運輸與配送造成261萬4230噸當量的碳排，較2023會計年度的237萬8464噸當量增加10%。

路透社去年11月披露Inditex集團空運的使用激增，以將位於印度、孟加拉工廠生產的貨品轉運到西班牙的物流樞紐，避免海運延遲妨礙將流行服飾快速送至商店。

Inditex集團曾表示，他們正致力透過像使用替代燃料、優化路線和貨櫃裝載率等措施，減少運輸碳排。集團一名發言人表示，公司於運輸時產生碳排的增速，已低於銷售時所產生碳排。

但相較產品數量增速，運輸碳排的增速已是前者的兩倍。報告指出Inditex於2024年使用67萬8596噸原物料，比2023年增加5.1%，顯示運輸碳排的增幅更大。