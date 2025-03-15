快訊

為黃子佼緩頰！丟代言道歉仍止不住血…曾國城請辭「一字千金」

暴雨池塘淹水！男子徒手拔出「極惡卡美拉」 出現漩渦下秒噴飛狂奔

影／桃園八德區民宅大火 年輕爸媽、2歲娃一家3口救出「全OHCA」

調查：關稅與聯邦砍開支 美3月消費者信心大跌

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

密西根大學發布一份3月消費者信心調查顯示，受新一輪關稅、聯邦削減開支、政策不穩及股市低迷的綜合影響，美國消費者對經濟前景明顯更為悲觀。

美國Axios新聞網指出，如果美國消費者將這類新出現的擔憂情緒化為行動，恐有自我實現經濟衰退的風險。

密大消費者信心調查主任徐薈安（Joanne Hsu）表示，

消費情緒低落現象非常普遍，「涵蓋所有年齡、教育、收入、財富、政治立場和地理區域的群體」。

美國消費者3月整體消費信心指數從2月64.7降至57.9，連續第三個月下降，來到2022年秋以來最低。當時拜登政府任內正處於通膨居高不下。

消費信心下降最顯著群體為民主黨人，信心滑落達24%；共和黨受訪者下滑程度為10%。

通膨方面，調查顯示一年期通膨預期明顯上升，從2月的4.3%上升至4.9%；5年期預期則從3.5%上升至3.9%，是自1993年以來最大的單月通膨預期升幅。

徐薈安寫道：「雖然當前經濟狀況幾無變化，但多個經濟面向對未來的預期都惡化，包括個人財務、勞動力市場、通膨、商業狀況和股市。」

「許多消費者表示政策和其他經濟因素存在高度不確定性；經濟政策波動頻繁讓消費者很難做未來規劃。」

不過密大這份調查的樣本相對較小，僅約420個家戶，3月28日將會發布有800個樣本的完整調查，屆時可能較為準確。

消費者 經濟衰退 通膨

延伸閱讀

BMW罩烏雲 看淡2025年獲利

經濟日報社論／美中對抗歷史會重演嗎？

德日韓全躲不過 美商務部長：25%汽車關稅將全球適用

關稅烏雲籠罩 新台幣盤中貶破33元週線連3黑

相關新聞

因應川普貿易保護主義 中日韓將重開睽違5年經貿部長會議討論三國FTA

日本共同社報導，共同社14日從外交消息人士獲悉，日中韓三國正在協調3月29至30日在韓國首都首爾舉行經貿部長會議。而這次...

關稅暫未升級 道瓊大漲674點、史指那指創今年最佳交易日

投資人暫時擺脫了關稅相關消息的影響，美股收漲，收復了本周的部分大幅跌幅。道瓊工業指數上漲674.62點或1.65%收4萬1488.19點。史坦普500指數上漲117.42點或2.13%收5638.94點，那斯達克指數上漲451.08點或2.61%收1萬7754.09點。對於史指和那指來說，都是2025年最好的一天。

Gucci換將 市場喝倒采

Gucci母公司開雲集團（Kering）14日宣布，旗下精品品牌巴黎世家（Balenciaga）創意總監格瓦薩里亞（De...

LVMH創辦人 要再掌舵十年

奢侈品龍頭LVMH集團現年76歲的創辦人阿諾特暗示，可能再掌舵十年。LVMH表示，將在下個月的年度股東大會上，修改執行長...

巴菲特傳想賣子公司

有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特，向來不輕易出售任何子公司，因此當傳出全美最大房地產經紀商Compass正談判收購波克...

BMW罩烏雲 看淡2025年獲利

德國豪華汽車大廠寶馬（BMW）去年獲利銳減近四成，同時示警今年的獲利可能也不見起色，反映美國總統川普揮舞關稅大刀、以及中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。