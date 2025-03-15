美歐貿易戰中國受益？前義總理：難斷言、應分散市場

歐盟外長示警，美歐關稅戰將使中國受益。曾與中國簽署「一帶一路」的前義大利總理孔蒂認為，目前很難研判誰會最終獲益，不過他認為除了中國市場，開拓印度、拉美市場也很重要；他並特別澄清當初與中國簽約純為市場考量。

孔蒂（Giuseppe Conte）目前是義大利反對黨五星運動（M5S）領袖，他在2018到2021年擔任義國總理。他2019年與中國國家主席習近平簽署「一帶一路」倡議，使孔蒂長期被義大利輿論貼上「親中派」標籤。

孔蒂今天應邀與駐義外國媒體座談。中央社在會中提問，針對美國對歐盟徵收高額關稅，孔蒂主張歐盟應加強開發中國等替代市場，但歐盟外交首長卡拉斯（Kaja Kallas）昨天警告，美歐貿易戰將使中國坐收漁利，孔蒂如何看待卡拉斯的說法。

孔蒂回應指出，當貿易戰開打，就算專家一時也很難研判誰會是最終受益者，他相信美國總統川普的目標是平衡外貿，川普和各國率先談的都是貿易問題，川普期盼為美國企業爭取利多，並在美國國內實施減稅，「簡單來說，川普希望留下的政績，是促進經濟成長、減稅，為美國財政開拓新局。」

孔蒂指出，問題在於川普對手的因應方式各不同，以歐洲來說，歐盟反應必須是一致的，否則歐盟就會分崩離析，因此歐盟端出強烈、一致、嚴重的反制。

孔蒂說，他相信歐美關稅戰可找到妥協之道，但若真開打，歐洲必須努力尋找替代市場，尤其義大利經濟非常依賴出口，「從這個角度看，中國當然可以提供極大市場，不只中國，還有印度、拉美都很重要，必須靠這些替代市場補償對美貿易的損失。」

義大利現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上任後退出中國「一帶一路」倡議，被視為義國政府從「親中」轉為「親美」路線。不過孔蒂對於因簽署「一帶一路」協議被貼上政治標籤，特別做出澄清。

孔蒂說，他簽署一帶一路協議，是因義中商業交流起步很晚，當時德、法都跟中國有更多商業往來，因此義大利想透過一個正式文件快速發展商業關係，但這個協議是很一般性的，「裡面可說什麼都沒寫，只有一些象徵意義的可能性。」

孔蒂表示，義大利只是盼藉此協議，提升義大利企業在中國的競爭力，當時法德企業已在中國市場占據強勢地位，「我記得當時德國總理梅克爾幾乎每年都去中國，對我們來說，中國卻是個完全被忽視的世界。」

孔蒂頗感無奈地表示，他簽署「一帶一路」時美國不高興，後來又有人因此稱他是支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的「蒲亭派」， 儘管他譴責了俄羅斯入侵烏克蘭，「不管作為總理或政黨領導人，我想打造的只是國際安全和平願景，以及保護我的國家利益。」

孔蒂解釋，他加入一帶一路倡議時，歐洲已有10幾個國家簽署，簽的都是習近平單方面準備的同樣條款，「我當時非常強硬的談判了，說除非改變這幾項條款，否則我不會簽署。」，因此中國在跟義大利簽署的一帶一路倡議中，首次納入公平競爭、永續環境、永續金融等概念。

孔蒂說，對他來說政治就該這樣談判，才能推動願景，但義大利與中國簽約後，他受到很多批評，梅洛尼上任後沒有續簽，把協議撕毀，「但她沒續簽之後做了什麼？她跑到習近平面前，低姿態請求建立戰略夥伴關係，受到中國冷漠的對待。」

孔蒂認為，制定重要政策應基於國家利益而非意識形態，否則若現在美國向義大利課徵重稅，難道義大利政府又要回頭跑到中國，跪求為義大利產品打開中國市場。

孔蒂表示，義大利是靠出口貿易生存的，高關稅將使義大利某些產品市場邊緣化，「轉移到其他市場是不得不的選擇，考量整體國家利益，必須尋求中國、印度、拉美等所有其他替代市場。」這是歐盟該回應川普的方式，讓川普理解貿易戰最終反會傷害美國企業。