快訊

家寧全家黑歷史起底！騙錢、炫富、剝削合夥人...「吃相難看」全網怒轟

東海韋伯傳人稱無能停課引戰 文科教育真過時了？

天空也哭泣！大S下葬金寶山…具俊曄捧骨灰痛哭送愛妻入土為安

美歐貿易戰中國受益？前義總理：難斷言、應分散市場

中央社／ 羅馬14日專電

歐盟外長示警，美歐關稅戰將使中國受益。曾與中國簽署「一帶一路」的前義大利總理孔蒂認為，目前很難研判誰會最終獲益，不過他認為除了中國市場，開拓印度、拉美市場也很重要；他並特別澄清當初與中國簽約純為市場考量。

孔蒂（Giuseppe Conte）目前是義大利反對黨五星運動（M5S）領袖，他在2018到2021年擔任義國總理。他2019年與中國國家主席習近平簽署「一帶一路」倡議，使孔蒂長期被義大利輿論貼上「親中派」標籤。

孔蒂今天應邀與駐義外國媒體座談。中央社在會中提問，針對美國對歐盟徵收高額關稅，孔蒂主張歐盟應加強開發中國等替代市場，但歐盟外交首長卡拉斯（Kaja Kallas）昨天警告，美歐貿易戰將使中國坐收漁利，孔蒂如何看待卡拉斯的說法。

孔蒂回應指出，當貿易戰開打，就算專家一時也很難研判誰會是最終受益者，他相信美國總統川普的目標是平衡外貿，川普和各國率先談的都是貿易問題，川普期盼為美國企業爭取利多，並在美國國內實施減稅，「簡單來說，川普希望留下的政績，是促進經濟成長、減稅，為美國財政開拓新局。」

孔蒂指出，問題在於川普對手的因應方式各不同，以歐洲來說，歐盟反應必須是一致的，否則歐盟就會分崩離析，因此歐盟端出強烈、一致、嚴重的反制。

孔蒂說，他相信歐美關稅戰可找到妥協之道，但若真開打，歐洲必須努力尋找替代市場，尤其義大利經濟非常依賴出口，「從這個角度看，中國當然可以提供極大市場，不只中國，還有印度、拉美都很重要，必須靠這些替代市場補償對美貿易的損失。」

義大利現任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上任後退出中國「一帶一路」倡議，被視為義國政府從「親中」轉為「親美」路線。不過孔蒂對於因簽署「一帶一路」協議被貼上政治標籤，特別做出澄清。

孔蒂說，他簽署一帶一路協議，是因義中商業交流起步很晚，當時德、法都跟中國有更多商業往來，因此義大利想透過一個正式文件快速發展商業關係，但這個協議是很一般性的，「裡面可說什麼都沒寫，只有一些象徵意義的可能性。」

孔蒂表示，義大利只是盼藉此協議，提升義大利企業在中國的競爭力，當時法德企業已在中國市場占據強勢地位，「我記得當時德國總理梅克爾幾乎每年都去中國，對我們來說，中國卻是個完全被忽視的世界。」

孔蒂頗感無奈地表示，他簽署「一帶一路」時美國不高興，後來又有人因此稱他是支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的「蒲亭派」， 儘管他譴責了俄羅斯入侵烏克蘭，「不管作為總理或政黨領導人，我想打造的只是國際安全和平願景，以及保護我的國家利益。」

孔蒂解釋，他加入一帶一路倡議時，歐洲已有10幾個國家簽署，簽的都是習近平單方面準備的同樣條款，「我當時非常強硬的談判了，說除非改變這幾項條款，否則我不會簽署。」，因此中國在跟義大利簽署的一帶一路倡議中，首次納入公平競爭、永續環境、永續金融等概念。

孔蒂說，對他來說政治就該這樣談判，才能推動願景，但義大利與中國簽約後，他受到很多批評，梅洛尼上任後沒有續簽，把協議撕毀，「但她沒續簽之後做了什麼？她跑到習近平面前，低姿態請求建立戰略夥伴關係，受到中國冷漠的對待。」

孔蒂認為，制定重要政策應基於國家利益而非意識形態，否則若現在美國向義大利課徵重稅，難道義大利政府又要回頭跑到中國，跪求為義大利產品打開中國市場。

孔蒂表示，義大利是靠出口貿易生存的，高關稅將使義大利某些產品市場邊緣化，「轉移到其他市場是不得不的選擇，考量整體國家利益，必須尋求中國、印度、拉美等所有其他替代市場。」這是歐盟該回應川普的方式，讓川普理解貿易戰最終反會傷害美國企業。

一帶一路 美國 義大利

延伸閱讀

近十年首位造訪司法部的美國總統！川普：那些偵辦我的人將被徹底究責

因應川普貿易保護主義 中日韓將重開睽違5年經貿部長會議討論三國FTA

川普曝美俄討論狀況 「強烈請求」普亭饒過被包圍烏軍性命

川普促普亭饒恕庫斯克受困烏軍 稱有可能結束戰爭

相關新聞

因應川普貿易保護主義 中日韓將重開睽違5年經貿部長會議討論三國FTA

日本共同社報導，共同社14日從外交消息人士獲悉，日中韓三國正在協調3月29至30日在韓國首都首爾舉行經貿部長會議。而這次...

關稅暫未升級 道瓊大漲674點、史指那指創今年最佳交易日

投資人暫時擺脫了關稅相關消息的影響，美股收漲，收復了本周的部分大幅跌幅。道瓊工業指數上漲674.62點或1.65%收4萬1488.19點。史坦普500指數上漲117.42點或2.13%收5638.94點，那斯達克指數上漲451.08點或2.61%收1萬7754.09點。對於史指和那指來說，都是2025年最好的一天。

Gucci換將 市場喝倒采

Gucci母公司開雲集團（Kering）14日宣布，旗下精品品牌巴黎世家（Balenciaga）創意總監格瓦薩里亞（De...

LVMH創辦人 要再掌舵十年

奢侈品龍頭LVMH集團現年76歲的創辦人阿諾特暗示，可能再掌舵十年。LVMH表示，將在下個月的年度股東大會上，修改執行長...

巴菲特傳想賣子公司

有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特，向來不輕易出售任何子公司，因此當傳出全美最大房地產經紀商Compass正談判收購波克...

BMW罩烏雲 看淡2025年獲利

德國豪華汽車大廠寶馬（BMW）去年獲利銳減近四成，同時示警今年的獲利可能也不見起色，反映美國總統川普揮舞關稅大刀、以及中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。