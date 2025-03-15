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因應川普貿易保護主義 中日韓將重開睽違5年經貿部長會議討論三國FTA

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中日韓月底將重開已睽違5年的中日韓經貿部長會議。圖為上一次2019年12月在北京舉行的第12次中日韓經貿部之會議。圖／大陸商務部網站
中日韓月底將重開已睽違5年的中日韓經貿部長會議。圖為上一次2019年12月在北京舉行的第12次中日韓經貿部之會議。圖／大陸商務部網站

日本共同社報導，共同社14日從外交消息人士獲悉，日中韓三國正在協調3月29至30日在韓國首都首爾舉行經貿部長會議。而這次會議將探討中日韓自由貿易協的必要性。

報導說，在美國川普政府加徵關稅等保護主義抬頭引發擔憂的情況下，日中韓希望確認在東亞促進自由貿易。

此一會議若能實現，將是約5年半來再次舉行。報導稱，日中韓經貿部長會議由各國輪流主辦，上次會議於2019年12月在北京召開。之後因新冠疫情等緣故一直未能舉行。

預計日本將派遣經濟產業相武藤容治，韓國將由產業通商資源部長官安德根出席。但目前尚不清楚中方的出席官員名單。

報導稱，日中韓和東南亞各國等共15個國家參加的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）已於2022年生效。經貿部長會議上可能就日中韓自由貿易協定（FTA）的必要性交換意見。預計也將討論為強化供應鏈而合作等。

上一次在北京舉行的是第12次中日韓經貿部長會議，時間是2019年的12月22日，這時武漢的新冠疫情正在悄然傳開，並最終引發全球大流行。

依據當時韓聯社報導，該次會議由中國商務部長鐘山、韓國產業通商資源部長官成允模、日本經濟產業大臣梶山弘志共同主持召開。當時三國經貿部長就積極推動簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」，即後來於2022年正式生效的RCEP等達成共識。

據當時報導，第12次會議距離2016年在東京舉行的第11次會議，也已間隔3年之久。第12次會議中，中日韓三方就區域經濟整合、地方合作、「中日韓+」、電子商務、互聯互通、能源、開展第四方市場合作等領域合作深入交換了意見，會前並發表了《第12次中日韓經貿部長會議聯合新聞聲明》。

北京 川普 日本經濟 經貿 自由貿易

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