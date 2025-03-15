避險需求上升 黃金期貨價格強勢漲破3000美元

美國關稅戰與經濟憂慮推升避險需求，帶動黃金現貨價格今年來第十三度創新高，叩關每英兩三千美元，分析師認為不難飛越這個整數關卡，黃金期貨價格則已突破三千美元，黃金的長期強勢依然「無可否認」。

紐約黃金現貨在十三日收盤大漲百分之一點九至每英兩二九八九點一八美元的歷史高點後，十四日盤中再攀高峰，一度漲百分之○點三，報每英兩二九九六點七九美元，黃金四月期貨價格也一度漲百分之○點六，至三○○九點六美元，象徵首次有交易最熱絡的黃金期貨漲破三千美元關卡。

金價最新漲勢的主因為美國二月通膨溫和，有利聯準會寬鬆貨幣政策，同時美國總統川普引發的貿易緊張情勢升級也吸引避險買盤。

國際金市隨著美國發動貿易戰，緊張升級，股市下挫，黃金這個老牌避風港又再受到青睞。黃金指數型基金（ＥＴＦ）的持有部位正以可觀的速度成長，且全球央行過去幾個月來的黃金需求維持穩健。

WisdomTree大宗商品策略師夏哈指出，金價仍有上行空間，因為金市的信心強勁，若混亂的決策持續，信心將維持穩健。ＩＧ亞洲公司市場策略師葉俊榮（音譯）指出，三千美元的心理關卡在望，隨著時序逼近第二季，美國對等關稅等政策可能引發另一波市場亂流，黃金仍是吸引人的避險資產。

經紀商Allegiance黃金公司營運長艾伯卡里安認為，若金價站上三千美元大關，可望為結構性的改變奠定基礎，獲得長期的向上力道，因為目前金市不只在回應經濟情勢，還可能重塑黃金產業的結構。