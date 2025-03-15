彭博：美債將優於美股

彭博MLIV Pulse調查顯示，投資人認為美國總統川普的關稅政策，可能會終結美股表現傲視全球的「美股例外論」時代，看好美國公債未來一個月表現將勝過美股。摩根士丹利（大摩）則認為，多重風險拖累下，美元前景悲觀。

彭博資訊本周訪調504名市場參與者結果顯示，投資人認為美國公債未來一個月經波動調整後報酬率，可望高於美股，且差距不小，多達77%受訪者看好美國公債，是2022年以來最高。

受訪者擔心美股鶴立雞群時代已過，僅9%認為美股市值在全球占比將恢復到今年稍早的創紀錄水準，約40%預期將降至一年多來最低，多數受訪者都認為影響股票估值的最強力因素是關稅，而非聯準會（Fed）政策。大摩股票策略師團隊本周稍早指出，「只要有未宣布的關稅逼近，投資人就該考慮股市處於下跌趨勢」。