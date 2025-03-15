美股標普500陷入修正 瑞銀建議別低接、預估會再跌10%

美國總統川普加強貿易戰威脅，美股三大指數13日全面下挫，標普500指數從波段高點回落逾10%，符合跌入修正區間的技術定義。不過紐約14日早盤美股反彈，道瓊等三大指數漲幅都接近1%。

展望後市，歷史經驗顯示標普500指數在墜入修正區後通常傾向續跌，瑞銀策略也建議先不要低接，預期還會再跌10%。

美國2月通膨降溫，仍不敵關稅戰升溫的利空。在歐盟對美國威士忌徵收50%關稅，回敬美國鋼鋁關稅後，美國總統川普威脅要對進口歐洲葡萄酒和烈酒徵收200%關稅，再度重創市場信心。

標普500指數13日收盤跌1.4%至5,521點，從2月19日最近高點6,144點回落10.1%，僅經過16個交易日就落入修正，為2020年3月新冠疫情爆發以來的最快。那斯達克綜合指數已處於修正區。

Horizon投資公司研究主管狄克森說：「市場信心非常糟糕，每天都有新的關稅新聞，對市場造成壓力。你能在市場中一些更敏感的類股看到這種情況，尤其是估值較高的『科技七雄』。」

歷史經驗顯示，2008年以來在標普500指數跌入修正區後第一個月，通常會繼續挫跌，平均報酬率為負1.7%。但若時間拉長，則能夠彈升，標普500指數落入修正區的三個月後平均上漲2.1%，六個月後漲近5%，一年後漲18%。

不過，LPL金融公司首席技術策略師騰奎斯特表示，股市自高點下跌10%雖不罕見，但這次跌勢因為損及長期廣度、缺乏機構參與，目前對逢低買入抱持謹慎態度。

瑞銀策略師團隊建議現在先不要「接刀」，預期標普500指數近期可能再跌5%至5,300點，但至少未來三個月仍偏好股市，認為美國成長股將「大輪動」到歐洲價值股。