LVMH創辦人 要再掌舵十年
奢侈品龍頭LVMH集團現年76歲的創辦人阿諾特暗示，可能再掌舵十年。LVMH表示，將在下個月的年度股東大會上，修改執行長和董事長的年齡限制，從現行的80歲提高到85歲；並暗示阿諾特並不打算立刻從該公司退休。LVMH股價14日午盤左右上揚0.6%，但過去一年股價下跌近30％。
近來一系列的管理層改組，加深外界對LVMH帝國繼承計畫的猜測，特別是現在阿諾特的五名子女在LVMH集團皆位居要職。去年11月，次子亞歷山大（Alexandre Arnault）從位於紐約的蒂芙尼（Tiffany）被調回LVMH的巴黎總部。現為Financiere Agache總經理的三子弗雷德里克（Frederic Arnault）6月起將領導義大利羊絨毛品牌Loro Piana。
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