Gucci換將 市場喝倒采

Gucci母公司開雲集團（Kering）14日宣布，旗下精品品牌巴黎世家（Balenciaga）創意總監格瓦薩里亞（Demna Gvasalia）將在7月接任Gucci創意總監。

另一義大利精品品牌Versace也宣布，現任創意總監、已故創辦人的妹妹凡賽斯（Donatella Versace）也將於下月交棒，反映精品業在景氣低迷下，力圖重振業績。

彭博資訊和路透報導，開雲旗下另一品牌巴黎世家創意總監、現年43歲的喬治亞籍設計師格瓦薩里亞，將接任空缺多時的Gucci創意總監一職，肩負為該牌注入新活力的任務。開雲執行長皮諾表示，格瓦薩里亞「的創造力正為Gucci所需」。

然而，消息傳出後卻引發市場失望，拖累開雲股價14日一度大跌14%。

原因在於，一些投資人原本期盼開雲從外部聘請如斯里曼或葛利安諾等時尚界重量級設計師接任創意總監，開啟Gucci的新方向，未料該集團卻聘請旗下較小品牌的創意總監轉任。

巴黎世家自2015年由格瓦薩里亞接任創意總監以來，銷售遽增。格瓦薩里亞以街頭風為靈感的設計，以及該品牌引人注目的舞台魅力也廣受好評。但許多分析師認為，選擇格瓦薩里亞對Gucci而言是個風險。