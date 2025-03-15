BMW罩烏雲 看淡2025年獲利

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

德國豪華汽車大廠寶馬（BMW）去年獲利銳減近四成，同時示警今年的獲利可能也不見起色，反映美國總統川普揮舞關稅大刀、以及中國大陸市場買氣低迷的衝擊。

英國金融時報（FT）報導，BMW集團14日表示，去年的稅前盈餘為110億歐元（約120億美元），比一年前銳減36%，受累於重要市場中國大陸的買氣不振，以及近兩年因煞車問題召回150萬輛車的影響。BMW去年的稅前利潤率為6.4%，預估今年介於5%–7%，低於長久以來的目標值逾8%。

BMW的前路荊棘，在中國大陸市場的銷售不敵比亞迪等當地車廠。美國關稅也已影響BMW在墨西哥生產的汽車，若川普對歐洲汽車的關稅措施付諸實行，對在歐洲製造高檔轎車的BMW而言，將造成更大衝擊。執行長齊普策說，美國關稅與歐盟對陸製汽車的關稅，將增加成本約10億歐元。

BMW的高層表示，會利用其全球製造網絡，調整各廠所生產的車輛與產量，盡可能降低潛在關稅的影響，同時尋求更多零組件在美國生產。該公司預估，若美國對墨西哥與加拿大加徵的關稅，以及鋼鋁關稅到年底前均未撤回，墨加關稅將對今年的業績造成約4–6億歐元的衝擊，鋼鋁關稅則會造成近1億歐元的影響。

不過，BMW認為，美國的關稅不會維持到年底，若情況有變，將調整財測。

BMW的電動車銷售為其亮點，去年銷量增加14%，表現遠優於相關銷量下滑近25%的德國同業賓士。BMW已重金投資電動車平台「Neue Klasse」，將以此翻新產品陣容。以「Neue Klasse」為基礎的首款車預計年底前亮相，在兩年內將有超過40多輛新車問世。

BMW說，去年在研發、新產品與設施相關的資本支出衝破180億歐元（195.4億美元），但已然觸頂，意味著今年的支出規模將縮減。

BMW也說，新款的5系列轎車、X3休旅車、改款後的Mini系列產品、以及2系列Gran Coupe的產能已不再是問題，加上通膨回穩與利率下滑，有望溫和提高產品需求。

該公司也預期，在電動車產品的提振下，歐美市場的銷量有望提升，但中國大陸市場的前景依舊黯淡。

BMW 美國

延伸閱讀

關稅烏雲籠罩 新台幣盤中貶破33元週線連3黑

川普的歐洲酒200%關稅：針對盟友的貿易戰未歇，美國經濟衰退疑慮再起

美國最大汽車出口商竟不是Ford、特斯拉等本土品牌！

川普徵收鋼鋁關稅 恐造成墨西哥186億美元經濟損失

相關新聞

美股標普500陷入修正 瑞銀建議別低接、預估會再跌10%

美國總統川普加強貿易戰威脅，美股三大指數13日全面下挫，標普500指數從波段高點回落逾10%，符合跌入修正區間的技術定義...

關稅暫未升級 道瓊大漲674點、史指那指創今年最佳交易日

投資人暫時擺脫了關稅相關消息的影響，美股收漲，收復了本周的部分大幅跌幅。道瓊工業指數上漲674.62點或1.65%收4萬1488.19點。史坦普500指數上漲117.42點或2.13%收5638.94點，那斯達克指數上漲451.08點或2.61%收1萬7754.09點。對於史指和那指來說，都是2025年最好的一天。

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

美國總統川普表示自己不擔心股市表現，執意採行保護主義政策，但策略師認為，若美股賣壓持續，可能會迫使他棄守貿易戰。

Gucci換將 市場喝倒采

Gucci母公司開雲集團（Kering）14日宣布，旗下精品品牌巴黎世家（Balenciaga）創意總監格瓦薩里亞（De...

LVMH創辦人 要再掌舵十年

奢侈品龍頭LVMH集團現年76歲的創辦人阿諾特暗示，可能再掌舵十年。LVMH表示，將在下個月的年度股東大會上，修改執行長...

巴菲特傳想賣子公司

有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特，向來不輕易出售任何子公司，因此當傳出全美最大房地產經紀商Compass正談判收購波克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。