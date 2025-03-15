BMW罩烏雲 看淡2025年獲利

德國豪華汽車大廠寶馬（BMW）去年獲利銳減近四成，同時示警今年的獲利可能也不見起色，反映美國總統川普揮舞關稅大刀、以及中國大陸市場買氣低迷的衝擊。

英國金融時報（FT）報導，BMW集團14日表示，去年的稅前盈餘為110億歐元（約120億美元），比一年前銳減36%，受累於重要市場中國大陸的買氣不振，以及近兩年因煞車問題召回150萬輛車的影響。BMW去年的稅前利潤率為6.4%，預估今年介於5%–7%，低於長久以來的目標值逾8%。

BMW的前路荊棘，在中國大陸市場的銷售不敵比亞迪等當地車廠。美國關稅也已影響BMW在墨西哥生產的汽車，若川普對歐洲汽車的關稅措施付諸實行，對在歐洲製造高檔轎車的BMW而言，將造成更大衝擊。執行長齊普策說，美國關稅與歐盟對陸製汽車的關稅，將增加成本約10億歐元。

BMW的高層表示，會利用其全球製造網絡，調整各廠所生產的車輛與產量，盡可能降低潛在關稅的影響，同時尋求更多零組件在美國生產。該公司預估，若美國對墨西哥與加拿大加徵的關稅，以及鋼鋁關稅到年底前均未撤回，墨加關稅將對今年的業績造成約4–6億歐元的衝擊，鋼鋁關稅則會造成近1億歐元的影響。

不過，BMW認為，美國的關稅不會維持到年底，若情況有變，將調整財測。

BMW的電動車銷售為其亮點，去年銷量增加14%，表現遠優於相關銷量下滑近25%的德國同業賓士。BMW已重金投資電動車平台「Neue Klasse」，將以此翻新產品陣容。以「Neue Klasse」為基礎的首款車預計年底前亮相，在兩年內將有超過40多輛新車問世。

BMW說，去年在研發、新產品與設施相關的資本支出衝破180億歐元（195.4億美元），但已然觸頂，意味著今年的支出規模將縮減。

BMW也說，新款的5系列轎車、X3休旅車、改款後的Mini系列產品、以及2系列Gran Coupe的產能已不再是問題，加上通膨回穩與利率下滑，有望溫和提高產品需求。

該公司也預期，在電動車產品的提振下，歐美市場的銷量有望提升，但中國大陸市場的前景依舊黯淡。