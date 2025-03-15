巴菲特傳想賣子公司

經濟日報／ 編譯季晶晶易起宇／綜合外電
巴菲特向來不輕易賣子公司，但傳出波克夏旗下房仲業務正洽談出售，引發關注。路透
巴菲特向來不輕易賣子公司，但傳出波克夏旗下房仲業務正洽談出售，引發關注。路透

有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特，向來不輕易出售任何子公司，因此當傳出全美最大房地產經紀商Compass正談判收購波克夏旗下房仲公司Home Services of America（HSA），立即引發市場關注。

如果這樁交易達成，可能意味著波克夏如今願意脫手更多規模較小的非核心部門，使公司精簡化，也讓巴菲特的潛在繼任者亞伯（Greg Abel）更容易管理公司。

華爾街日報13日報導，Compass傳出正在洽談收購HSA，交易價格不明，但MarketWatch報導預估，交易價可望達數十億美元。HSA是美國第四大房仲公司，鑒於兩家公司的規模，這項交易可能面臨反托辣斯審查。

這項消息使Compass股價14日早盤上漲約1%，扭轉前一天收盤的下跌0.8%。但該公司今年來股價已大漲逾50%，目前市值大約50億美元。波克夏早盤股價上漲0.5%，今年來已漲逾11%，優於標普500大盤的下跌6%。

和其他多數美國房仲公司一樣，受到高房價和待售屋匱乏影響，HSA去年營業虧損1.07億美元，未能像2022和2023年一樣獲利。另外就是該公司去年也達成一樁房仲佣金訴訟的和解，須分四年支付2.5億美元和解費。Compass去年也未能盈利，但在支付集體訴訟和解費前有1.5億美元的現金流。

不過，HSA做為市場領導者之一，即將受惠於房地產銷售好轉，這也是這筆潛在交易受矚目的另一個原因。

94歲的巴菲特曾多次表示，波克夏不喜歡放棄任何一家子公司，除非這家子公司絲毫沒有賺錢希望。他在最近發表的2024年度股東信中表示：「波克夏幾乎從未出售過旗下事業，除非我們面對認為是永無止境的問題。」波克夏曾在2020年出售其報紙事業，並在2019年賣掉一家勞工保險公司。

Compass去年才剛宣布過收購佳士得國際房地產和其母公司@properties，後者為全美第八大房仲公司。Compass執行長雷夫金（Robert Reffkin）過去曾任職於麥肯錫和高盛集團，並在2012年成立該公司。他靠著一系列的併購快速擴張公司規模，並使其在全美大部分地區都占有一席之地。

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