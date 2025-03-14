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美股早盤／政府免關門吹響反攻號角 那指跳漲1.7%、輝達漲近4%

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美股早盤／政府免關門吹響反攻號角 那指跳漲1.7%、輝達漲近4%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
聯邦政府免於關門，美股14日早盤發動反攻。路透
聯邦政府免於關門，美股14日早盤發動反攻。路透

美股標普500指數13日才跌入修正領域，紐約三大指數14日早盤隨即吹起反攻號角，道瓊工業指數上漲逾300點或0.8%，標普500指數更大漲1%以上，主要得益於美國聯邦政府得免於關門。

參議院少數黨領袖、民主黨參議員舒默表態，他會放行共和黨所提的為期六個月撥款法案，避免聯邦政府於14日午夜關門，提振市場情緒。

那斯達克綜合指數跳漲1.7%。費城半導體指數漲2.4%、台積電ADR漲0.7%。輝達大漲近4%。

標普500指數前市挫跌1.4%，遁入修正領域。美國總統川普反覆無常的關稅政策，升高了不確定性與市場波動。紐約三大指數一周來跌幅均超過4%，道瓊工業指數邁向周線連二黑，以及2022年6月來最大周線跌幅。標普500指數與那斯達克指數周線可能連四黑。

LPL金融公司首席技術策略師特恩奎斯特說，短短數周，美股從紀錄高點跌入修正領域，賣壓主要源自關稅帶來的不確定性，以及隨之加劇的經濟成長疑慮。

市場聚焦於聯準會（Fed）下周召開政策會議，根據芝商所FedWatch工具，市場押注Fed按兵不動的機率高達97%。

Fed 指數 標普 美股

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