外資1兆美元美股賣壓 瑞銀策略師敲警鐘：逃命潮才剛開始

瑞銀集團（UBS）策略師警告，外國投資人正從美國股市撤資，可能驅動一波總值將近1兆美元的美股賣壓，而這波外資逃命潮也許才開始。

MarketWatch報導，瑞銀歐股與全球衍生性商品策略主管福勒在與媒體記者電話會議中表示，外資只要減持美股5個百分點，就足以觸動那樣的賣壓。

根據美國聯準會（Fed）本周發布的報告，截至2024年第4季末，外資持有美股淨值達16.49兆美元。美股通常在典型全球股票投資組合中的占比約三分之二。

歐股今年來上漲12%，反映全球投資人對歐洲資產興趣轉強，因為德國乃至於整個歐盟的財政政策已由緊轉鬆，尤其是準備大舉提高國防支出。

與此同時，美國總統川普的關稅政策瞬息萬變，已加深投資人對美國經濟惡化的顧慮，使美股近來一蹶不振，標普500指數13日跌入修正領域，「七大巨頭」科技股甚至摔落熊市。

德意志銀行外匯研究主管薩拉維洛14日也看淡美股後市。他在致客戶報告中指出，以往「壞事」發生時，美元往往勁升，這讓未做匯率避險的美國風險性資產（例如股票）特別吸引人，因為可用來分散投資組合風險，所以2022年那波美股賣壓對歐洲投資人打擊不大；「但這回情況變了」，因為現在連美元也走貶，讓歐洲投資人蒙受損失。

薩拉維洛指出，近來美國資產價值遭重估，反映美國財政、經濟成長和Fed利率展望生變，拖累美元隨同美股一併下挫；與此同時，川普2.0霸道的言行以及對法治的蔑視，恐怕也動搖全球投資人對美元作為安全避風港的信心。

他認為，假如美股與美元之間的這種相關性持續崩解，將導致歐洲甚至全球的資產經理人改變想法，開始懷疑這種分散投資的效益，那將導致美股賣壓變本加厲。