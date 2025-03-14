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Fed降息動向？經濟學者估時間落在這2個月 全年共降2碼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
彭博資訊的最新訪調顯示，學者預測聯準會（Fed）下周召開會議後，仍會將利率區間維持在目前4.25%-4.50%的目標。路透
彭博資訊的最新訪調顯示，學者預測聯準會（Fed）下周召開會議後，仍會將利率區間維持在目前4.25%-4.50%的目標。路透

彭博資訊對經濟學者所做的最新訪調顯示，學者預測聯準會Fed）將於今年9月才會開始降息，全年共將降息2碼；至於下周Fed將召開的會議，各界普遍預期仍將維持目前4.25%-4.50%的利率區間。另外川普已經宣布以及付諸實施的諸多政策，也令大部分經濟學者下修經濟成長預估，並上修通膨預估。

川普已經對中國、加拿大及墨西哥執行關稅，或發出關稅威脅，但又經常改變關稅計畫的內容，這項不確定因素已經攪動金融市場，並使許多人士擔憂美國可能面臨經濟成長減緩，同時通膨仍然居高的「停滯性通膨」困境。

大部分受訪經濟學者預期通膨率及失業率都有上升的風險。BMO資本市場公司首席美國經濟學者安德森表示，「目前Fed處於非常嚴峻的時點；由於核心通膨率仍遠高於中期目標，因此停滯性通膨的展望更甚。未來關稅的幅度、持續時間以及課稅標的等諸多不確定性，將使貨幣政策展望益發複雜化。不確定性可能打亂貨幣政策預期以及金融市場動向」。

受訪經濟學者並預期，Fed這次會後公布的「經濟預摘要總」（SEP）中，官員仍將預測今年將降息2碼，降息時機分別在9月及12月。彭博資訊去年12月的訪調結果則顯示，多數學者預測今年3月首次降息，全年共降3碼。

約三分之二的受訪者表示，如果經濟減弱，通膨仍然居高，Fed仍將維持利率不變；但這種情況下，可能使Fed提前降息，或降幅更大。

將近四分之三的受訪學者小幅下修對2025年的成長預估，約三分之二的學者略微上修通膨預估。但大部分受訪者都不預期Fed下周會後聲明的關鍵性內容會有太大改變。約11%受訪者預期，Fed將進一步減緩量化寬鬆政策（QE）退場的速度，41%受訪者預期時機將落在第2季。

Fed官員已多次暗示，由於川普經濟政策高度不確定，尤其是貿易政策，因此可能會在一段期間內都按兵不動。Fed主席鮑爾3月初表示，「審慎行事的代價非常、非常之低。經濟情勢良好，的確不需要我們做任何事，因此我們等得起，而且應該等」。

Fed 聯準會 通膨 降息

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