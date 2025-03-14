撿刀還是撿便宜？美股賣壓罩頂 散戶照買不誤

即便美國總統川普發動貿易戰，將美股推入修正領域，但散戶卻並未喪失信心。

彭博資訊報導，摩根大通全球量化與衍生商品策略師艾瑪．吳說，截至12日當周，散戶投入股票約73億美元，增持特斯拉等長期熱門股。

不過，散戶搭乘的並非過往的順風車。標普500指數一周來跌逾4%，科技巨頭的跌幅更劇。但這群投資人不為所動，依舊對一些槓桿型ETF豪砸數十億美元，以放大那斯達克100等指數的報酬，或投入「女股神」伍德旗下的方舟創新ETF。

買盤不墜，反映出全球金融海嘯以降，美股年復一年上漲所累積的投資信心。然而，這未必是利多訊號。

華爾街專業投資人開始對股市抱持更謹慎的態度，至少暫時如此，因為他們仍在觀察川普一連串的關稅措施以及削減聯邦支出，會如何影響整體經濟。

散戶往往最後減碼，一些分析師認為，唯有散戶開始撤退，股市才可能真正觸底。

目前資金仍持續流入股市，距轉折點似乎還很遙遠。資深策略師鮑爾森指出，截至2月，散戶的持股規模比現金部位高50%，比1988年來，標普500指數歷次修正、且未遁入熊市時的低檔平均水準高一倍多。

摩根大通表示，近一周買盤集中在輝達與特斯拉，即便特斯拉股價自3月初已跌近20%，散戶4日起仍敲進特斯拉股票逾40億美元。

彭博資訊分析師表示：「許多投資人已習慣採取『逢跌買進』的策略，過去15年來此一策略皆奏效，因此要讓他們售股，可能得出現更多壞消息。」