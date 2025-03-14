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川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
Clocktower Group創辦人、地緣政治策略師帕皮克認為，川普的失控點可能快要到來，若標普500跌幅達到15%-20%，可能會迫使他開始撤回貿易戰。路透
Clocktower Group創辦人、地緣政治策略師帕皮克認為，川普的失控點可能快要到來，若標普500跌幅達到15%-20%，可能會迫使他開始撤回貿易戰。路透

美國總統川普表示自己不擔心股市表現，執意採行保護主義政策，但策略師認為，若美股賣壓持續，可能會迫使他棄守貿易戰。

BusinessInsider報導，標普500指數13日已自2月19日的歷史高點跌逾10%，正式跌入修正區，川普確實也承認，對貿易夥伴的關稅措施，可能引起股市波動。

問題是，股市賣壓要大到什麼程度，才會成為川普政治上的不可承受之重？美國財長貝森特說，這個時刻不會到來。但一些人卻對此抱持懷疑。

Clocktower Group創辦人、地緣政治策略師帕皮克認為，川普的失控點可能快要到來，若標普500跌幅達到15%-20%，可能會迫使他開始撤回貿易戰。

帕皮克說，「他一定會在意股市，因為若經濟步入衰退，或家家戶戶感到貧窮，他將失去政治資本」。

美國企業研究所（AEI）高級研究員、前國際貨幣基金組織（IMF）官員拉克曼則相信，市場拋售股票的速度和強度才是關鍵所在，而非整體累計跌幅。他說，「若美股持續以過去兩周的速度下行，川普將不得不收手」。

拉克曼表示，共和黨在國會和最高法院占多數席次的情況下，金融市場可能是制衡川普權力的最後機制，「股市將扮演以往債市的角色；當時『債券義勇軍』進入市場、懲罰具有大規模預算赤字的政府」。

帕皮克也說，美國經濟疲軟、股市蹣跚，可能為參、眾議員製造提出異議的機會，並趁機「闖出一番名號」，若果真如此，川普權力集中的情況，幾個月後看來可能會非常不同。

川普 權力 美國 美股

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