美國會可望避免政府關門 亞股躲過美股跌勢大多收高

有跡象顯示，美國國會議員將及時避免聯邦政府關門，亞洲投資人受到鼓舞，今天一掃一週以來陰霾，推動大多數股市收盤上漲。但美國總統川普的貿易戰疑慮仍籠罩市場。

法新社報導，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）原本揚言封殺共和黨提出的1份政府支出法案，但在距離美國國會須通過支出法案的最後期限只剩短短幾小時之際，舒默放棄封殺。

共和黨版本法案可讓美國政府運作至9月，但民主黨議員承受來自基層支持者的壓力，認為這份法案充滿有害的政府減支，因此抵制。

近幾週股市買氣遭受連番打擊，一方面川普（Donald Trump）對美國貿易夥伴國祭出猛烈關稅威脅，另方面他的盟友、科技業億萬富豪馬斯克（ElonMusk）又率領政府效率部（DOGE）大砍美國聯邦政府雇員，引發美國經濟可能落入衰退的疑慮。

川普最近又揚言對歐洲聯盟（EU）的葡萄酒、香檳及其他酒類課徵高達200%的進口關稅，以報復歐盟打算對美國生產的威士忌課50%關稅。歐盟規劃的一系列關稅措施則是為了回敬白宮對進口鋼鋁課徵關稅。

川普還表示他不會取消鋼鋁關稅，也不會逆轉對全球貿易夥伴國大規模實施對等關稅的計畫，對等關稅措施預定4月2日就會生效。

華爾街股市昨天收盤應聲重挫，標普500指數進入修正，也就是從最近的高點回跌超過10%。這項指數2月才創下歷史新高。

不過，亞洲股市今天大多走揚，利多來自美國國會可望通過支出法案，而不致出現令人頭痛的聯邦政府關門。

香港股市收盤大漲2.1%，上海股市也勁揚1.8%，因有媒體報導中國官員下周一將開記者會宣布刺激消費措施。

東京股市收高0.7%，雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉和曼谷也都收漲。但首爾、新加坡和雅加達股市收低。