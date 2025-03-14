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黃金現貨漲破3千美元！今年第13度創新高 長期強勢「無可否認」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨14日盤中漲破每英兩3,000美元。路透
紐約黃金現貨14日盤中漲破每英兩3,000美元。路透

美國關稅戰與經濟憂慮推升避險需求，帶動黃金現貨價格14日盤中漲破每英兩3,000美元，今年來第13度創新高，黃金期貨價格稍早則已突破3,000美元，專家認為，黃金的長期強勢依然「無可否認」。

紐約黃金現貨在13日收盤大漲1.9%至每英兩2,989.18美元的歷史高點後，14日盤中再攀高峰，一度漲0.4%，報每英兩3,001.20美元，黃金4月期貨價格也一度漲0.6%，至3,009.60美元，象徵首次有交易最熱絡的黃金期貨漲破3,000美元關卡。

美國2月通膨溫和，有利聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策，同時美國總統川普引發的貿易緊張情勢升級也吸引避險買盤。

WisdomTree大宗商品策略師夏哈指出，金價仍有上行空間，因為金市信心強勁，若美國混亂的決策持續，信心將維持穩健。IG亞洲公司市場策略師葉俊榮（音譯）指出，3,000美元的心理關卡在望，隨著時序逼近第2季，美國對等關稅等政策可能引發另一波市場亂流，黃金仍是吸引人的避險資產。

美國 避險 黃金

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