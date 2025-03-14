CIP宣布第五號旗艦基金超額完成 120億歐元募資目標

得益於投資人對大規模綠能基礎設施投資的濃厚興趣，哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）14日宣布，旗下第五號旗艦基金 CI V 已完成最終募資，超額募得 120 億歐元（約新台幣4,300億元）基金規模（不含共同投資資金）。

CIP 資深合夥人 Jakob Baruël Poulsen 表示：「成功達成 120 億歐元的募資目標是一項卓越成就，充分展現我們在能源基礎設施投資領域已建立成功模式。我們很自豪獲得全球最大且最富經驗的機構投資人信任，並且獲得現有投資人的持續支持，同時歡迎眾多新投資人加入我們的平台。」

CI V 將專注於協助歐洲、北美及亞太的OECD國家推動能源轉型，涵蓋風能、太陽光電與電池儲能等技術領域。目前 CI V已完成六項最終投資決策（Final Investment Decision, FID），承諾投資金額佔CI V基金總額 60%，確保了基金能夠迅速部署資本，在初期即開始創造可觀價值。

CI V目前擁有超過 50 個開發階段專案，潛在投資額達 240 億歐元，預計於2026年完成所有資金承諾。據估算，CI V 將為全球新增 30 GW再生能源裝置容量，足以供應超過 1,000 萬戶家庭的用電需求。

CIP合夥人 Mads Skovgaard-Andersen 表示：「我們的能源產業專家團隊在大規模能源基礎設施投資方面擁有深厚經驗，能夠為投資人提供穩健的風險管理與報酬。我們相信，CI V 對於投資人來說是其投資組合中不可或缺的戰略性資產，不僅能增強組合的穩定性與多樣性，更能對合約現金流提供保護，並有效對抗通膨影響。我們的投資策略專注於在早期以相對低成本進入市場，透過風險管理與資產優化提升專案價值，這些策略可降低資產受整體經濟周期的影響。我們的專案組合具備高度靈活性，並在技術與市場多元化的基礎上，進一步增強其穩健性。」

隨著數位化、人工智慧與資料中心的快速發展，加上交通與溫度調節系統的電氣化，全球電力需求正急速攀升，電網需要大規模擴充發電與電力供應能力。在大多數市場中，再生能源已成為最具成本競爭力且具規模化發展潛力的能源，這也使其成為各國提升能源安全與成本競爭力的關鍵。

Jakob Baruël Poulsen 進一步補充：「能源轉型正在加速推進，經濟成長、電氣化與數位化帶來電力需求激增，促使全球對新能源基礎設施的建設需求達到前所未有的規模。同時，再生能源產業的基本面依然強勁，產業競爭力、能源韌性以及生產力已成為各國政府與產業政策的核心。我們憑藉深厚的產業與金融專業知識，在全球開發並交付大規模、關鍵且複雜的能源開發專案，幫助各國獲取具成本競爭力、可靠且潔淨的能源，同時為投資者創造價值。」