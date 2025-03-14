貿易戰陰影下 美玩具商擬半年內將4成產能移出中國

路透社報導，在關稅威脅下，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）和達吉特（Target）的一家主要玩具供應商正加快撤離中國，將在6個月左右時間內將40%的生產移往印度、越南和印尼。

路透社今天引述主要在中國生產「Bratz娃娃」和「L.O.L. Surprise!驚喜拆拆球」等玩具的美國玩具製造商MGA娛樂公司執行長賴瑞恩（Isaac Larian），作了上述報導。

賴瑞恩表示，公司正在採取行動，將在6個月左右的時間內將40%的生產移往印度、越南和印尼，較目前的約10%至15%高出許多。

賴瑞恩說，在加速轉移後，公司約60%的生產仍將在中國。

他指出，MGA可能不得不提高在中國所製造產品的批發價格，並將額外的成本轉嫁給零售商，以保護公司本已微薄的利潤率，而這將損害消費者利益。

美國玩具協會（Toy Association）指出，到返校季時，零售商貨架上的價格可能更高，20%的關稅可能意味著加價高達20%。

據該協會數據，中國工廠目前生產約77%的美國玩具，這將使得例如芭比娃娃（Barbie）製造商美泰兒（Mattel）等公司加價以抵消關稅影響。美泰兒還計劃減少對任何單一地區的依賴，並計劃到今年底關閉在中國的一家工廠。

中國官媒旗下新媒體「玉淵譚天」日前援引知情人士報導，中國商務部等相關部門11日約談沃爾瑪，原因是沃爾瑪要求部分中國供應商大幅降價，企圖將美國對中國加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和消費者。