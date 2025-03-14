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軟銀和OpenAI買夏普堺市廠改資料中心 最快今簽約 甲骨文赴印尼選址

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
軟銀計劃將日本堺市一家夏普液晶面板廠改造為資料中心，用來運行與OpenAI聯合開發的AI系統。圖為軟銀執行長孫正義和OpenAI執行長奧特曼。路透
軟銀計劃將日本堺市一家夏普液晶面板廠改造為資料中心，用來運行與OpenAI聯合開發的AI系統。圖為軟銀執行長孫正義和OpenAI執行長奧特曼。路透

日經未說明消息來源報導，軟體銀行計劃將日本過去的一家夏普液晶面板廠改造為資料中心，用來運行與OpenAI聯合開發的AI系統。另外，彭博資訊報導，甲骨文公司希望擴大在東南亞興建資料中心，目前正與印尼政府討論，可能選址新加坡南岸外的巴淡島。

根據知情人士，甲骨文目前偏好擁有13條國際海底光纖電纜的巴淡島Nongsa數位園區，那裡還有其他幾處資料中心。巴淡島的自由貿易區也頗具吸引力，因其位置靠近甲骨文希望能開展雲端服務業務的新加坡和馬來西亞。討論尚未定案。

至於可能被軟銀改造為資料中心的夏普液晶面板廠，位置則是在堺市。收購該廠及土地的價格估計大約是1,000億日圓（約台幣226億元），協議最快周五簽署。

貝恩公司估計，到2027年，全球AI相關產品的市場可能高達9,900億美元，因為這項技術的採用將顛覆企業和國家開展業務的方式。

新加坡 甲骨文 馬來西亞

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