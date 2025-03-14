快訊

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

果粉出國旅遊免煩惱！AirPods搭載「即時翻譯」 iOS 19就能跨語言溝通

年薪逾1200萬挨批肥貓 世曦董座駁：我來後營收加2倍

路透：特斯拉擬推更小型Model Y 成本至少低20% 捍衛中國市占

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，特斯拉計劃在上海生產Model Y的更低成本版本。路透
路透報導，特斯拉計劃在上海生產Model Y的更低成本版本。路透

知情人士透露，美國電動特斯拉（Tesla）計劃在上海生產Model Y的更低成本版本，以奪回在中國大陸車市價格戰所失去的市占。

路透報導，特斯拉將改造上海現有產線，生產這款內部代號「E41」的車型，預定2026年開始量產，上海廠生產的E41將主要在中國銷售，歐洲和北美也將生產這款汽車。

知情人士透露，E41是尺寸更小的運動休旅車（SUV），成本將比去年底推出的煥新Model Y至少低20%；煥新Model Y在中國的起售價為26.35萬元人民幣。

中國大陸媒體36氪最先報導，特斯拉規劃由中國大陸團隊主導開發更低價的Model Y車款，路透的報導則是首度披露這款車型的具體代號與成本削減的細節。

特斯拉執行長馬斯克1月曾說，將在今年上半年推出低成本車型，但未說明成本削減的規模、價格、尺寸和規格等細節。

Model Y是2023年和2024年在中國大陸的最暢銷汽車，也正面臨日益激烈的競爭。過去一年來，中國大陸對手至少推出了六款車型。分析人士指出，小米今年稍後即將推出的首款SUV車型YU7，將是Model Y的最強勁競爭對手。

特斯拉去年在中國大陸純電動車市場的市占率降至10.4%，低於2023年的11.7%。小米首款電動轎車SU7去年3月底開賣，同年12月SU7在中國大陸的月銷量就已超越Model 3。

特斯拉 電動

延伸閱讀

美國最大汽車出口商竟不是Ford、特斯拉等本土品牌！

特斯拉致函美貿易代表 它可能變成報復性關稅的目標

Google催生超強AI機器人 不只會摺紙還會灌籃

4680電池供應元年 法人：這幾檔模組廠後市看望

相關新聞

軟銀和OpenAI買夏普堺市廠改資料中心 最快今簽約 甲骨文赴印尼選址

日經未說明消息來源報導，軟體銀行計劃將日本過去的一家夏普液晶面板廠改造為資料中心，用來運行與OpenAI聯合開發的AI系...

路透：特斯拉擬推更小型Model Y 成本至少低20% 捍衛中國市占

知情人士透露，美國電動車特斯拉（Tesla）計劃在上海生產Model Y的更低成本版本，以奪回在中國大陸車市價格戰所失去...

還嫌現金水位不夠高？巴菲特罕見想賣子公司 這項業務傳已在談價

有「股神」之稱的波克夏執行長巴菲特向來不輕易出售任何子公司，所以，當傳出全美最大房地產經紀商Compass正談判收購波克...

黃金期貨突破3,000美元 現貨應該也不遠了

黃金現貨價格衝破每英兩3,000美元可能已經不遠，至少在期貨市場已經實現，紐約商品交易所的黃金期貨價格14日盤中一度站上...

美元指數小幅走高但後市偏弱 日圓因升息預期上漲

美元指數周四（13日）繼續小幅上漲，不過市場仍然相當擔心美國政府貿易政策恐將導致經濟放緩，美元前景還是偏弱。

歷史經驗：標普500指數陷修正 通常30天後負回報但1年能漲18%

華爾街周四再次經歷因為關稅驅動的拋售。標普500指數下跌1.4%至5,521.52點，距離2月19日的近期峰值6,144...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。