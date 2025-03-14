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黃金期貨突破3,000美元 現貨應該也不遠了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
交易最活絡的黃金期貨價格，已觸及每英兩3,000美元。 美聯社
交易最活絡的黃金期貨價格，已觸及每英兩3,000美元。 美聯社

黃金現貨價格衝破每英兩3,000美元可能已經不遠，至少在期貨市場已經實現，紐約商品交易所的黃金期貨價格14日盤中一度站上3,003美元。現貨價格應該很快可以得到必要的動能，跟進期貨走勢。

黃金4月期貨價格14日盤中一度漲0.4%，至3,003.90美元，象徵首次有交易最熱絡的黃金期貨漲破3,000美元這個重大心理關卡。

國際金市現在有大批啦啦隊唱多，隨著美國發動貿易戰，緊張升級，股市下挫，黃金這個老牌避風港又再受到青睞。黃金指數型基金（ETF）的持有部位正以可觀的速度成長，且全球央行過去幾個月來的黃金需求維持穩健。

專家指出，金價一旦站上3,000美元這個重大關卡，可望為結構性的改變奠定基礎，獲得長期的向上力道。黃金過去五年來，價格已漲將近一倍。

貴金屬經紀商Allegiance Gold營運長艾伯卡里安說：「黃金的長期強勢仍難以否定。」股市明顯估值過高，全球央行又加快提高黃金準備，以降低對美元的依賴，他強調，金市不僅是反應經濟情況，也顯露更深層結構問題，這可能將重塑這個產業。

艾伯卡里安強調，黃金現在處於長期牛市，反映了宏觀經濟上不斷累積的恐懼，包括：消費者信心下滑、通膨頑強、裁員擴大、以及關稅戰帶來的地緣政治不確定性。

金價 黃金

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