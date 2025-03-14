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英令蘋果開後門取美用戶加密資料 傳兩國私下會商

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士報導，英美官員私下會商，解決英國試圖迫使蘋果公司（Apple）在美國加密數據中建立後門的問題。

蘋果2月取消對英國用戶提供其最先進的進階資料防護（Advanced Data Protection，ADP）功能後，彭博報導了有關兩國官員私下商議的情況。這一舉措是針對政府要求訪問用戶資料前所未有的回應。

取消加密保護後，使得蘋果可以在某些情況下取得iCloud備份，諸如iMessage副本，如在法律強制下，可以將資料移交給當局。

若啟用端對端加密，即使蘋果也無法取得這些資料。

蘋果和英國內政部未立即回應路透社的置評請求。

各國政府和科技巨擘間長期以來一直就強力加密以保護消費者通訊進行對抗，政府當局將加密保護通訊內容視為大規模監控和打擊犯罪計畫的阻礙，英國的要求則被認為特別廣泛。

路透社2月底報導，美國官員正在調查英國是否如報導，要求蘋果為政府建立「後門」，以便進入加密雲端儲存系統，違反兩國協議。

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在2月25日的致國會議員信函中指出，美國正在調查英國政府是否違反「雲端法」（CLOUD Act），這項法令禁止英國政府提出獲取美國公民資料的要求，反之亦然。

美國國家情報總監辦公室也未立即回應置評請求。

英國廣播公司（BBC）報導，蘋果針對英國命令的上訴將於明天在倫敦高等法院進行秘密聽證。

總監 美國公民 英國

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