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美擬向中國製船舶收靠港費 中國船東協會聲稱違法

中央社／ 台北14日電

路透社報導，對於美國擬對中國製船隻徵收高額靠港費用，中國船東協會表示反對，稱此舉違反國際規則和美國法律。全球航運業高層則警告，相關作法將使美國出口運輸成本翻倍。

美國貿易代表署（USTR）正對中國在全球航運領域日益占據主導地位的情況進行調查，並於上月提議對進入美國港口的中國製船隻徵收高達150萬美元的費用。

路透社13日指出，美國總統川普計劃將這些費用部分用於美國造船業復甦之用。

根據報導，中國船東協會在美國貿易代表署網站上發表評論稱，該機構的提議具歧視性，違反世界貿易組織（WTO）規則以及WTO爭端解決機制。

中國船東協會還稱，美國貿易代表署此舉違反2003年的「中美海運協定」，並違反美國法律和規則。

中國船東協會指出，這些提議超出了美國貿易代表署的法定權限，侵犯了聯邦海事委員會（FMC）的管轄權，違反了「行政程序法」規定的機構行為標準，並違反美國憲法中的出口條款。

中國船東協會成員包括中國遠洋海運集團。中遠海運預計將成為受此影響最嚴重的企業之一。

報導指出，全球航運業高層警告，這項提案可能會造成供應鏈混亂，並對美國造成不良影響，導致美國消費者每年增加300億美元的成本，並使美國出口的運輸成本翻倍。

報導還指出，中國船舶工業行業協會在另一份評論中表示反對這項提議。中國外交部則說，此舉不會振興美國造船業，中方將採取行動維護自身權益。

據路透社先前所見的美國政府2月27日行政命令草案，「無論是在何處建造，或懸掛何國旗幟，如果船隻所屬船隊包含在中華人民共和國建造或註冊的船隻」，進入美國港口時應收取費用。

東協 法律 美國

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